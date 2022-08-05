【打卡優惠】YOHO MALL x KUMAMON熊遊小鎮 8月加推手工精品文創市集 盛夏狂賞消費活動最高換3,150元贈券

由8月12日到8月28日，YOHO MALL 聯乘9間本地原創手工品牌：本地手工皮革品牌OYTY Studio、以配色獨特成為IG打卡新寵兒的花藝品牌The Alley、主打回歸自然，以木系材料創作的新晉品牌Simply Wood原木主意等等。是次與KUMAMON聯乘推出手工精品，每款均由人手製造、質感滿滿，除了適合自用外，亦可將小心意送給身邊的摰愛與閨蜜，與對方一起感受手作的溫度。聯乘精品只限 KUMAMON文創市集發售，愛發掘原創小物的粉絲絕不能錯過。

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由即日起至8月31日，商場推出「盛夏狂賞」消費活動，The Point會員即日起以電子貨幣消費滿指定金額，即送豐富購物贈券，由潮流服飾、餐飲美饌到家庭電器以及高級美妝等應有盡有，每款贈券多買多賞，更可同時賺取The Point積分。同時，YOHO MALL將於8月7日起，配合新一輪政府消費券，斥資近800萬元推廣費，加碼推出消費獎賞名額及全新獎賞，顧客最高可換領3,150元商場購物贈券。

消費金額 獎賞 1,500元 100元

YOHO MALL 贈券套裝 6,000元（只限星期六、日及公眾假期） 850元

YOHO MALL 贈券套裝 15,000元 2,200元

YOHO MALL 贈券套裝

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責任編輯：嚴浩文