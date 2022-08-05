  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (五) 22:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打卡優惠】YOHO MALL x KUMAMON熊遊小鎮 8月加推手工精品文創市集 盛夏狂賞消費活動最高換3,150元贈券

理財智慧 21:22 2022/08/05

分享：

分享：

由8月12日到8月28日，YOHO MALL 聯乘9間本地原創手工品牌：本地手工皮革品牌OYTY Studio、以配色獨特成為IG打卡新寵兒的花藝品牌The Alley、主打回歸自然，以木系材料創作的新晉品牌Simply Wood原木主意等等。是次與KUMAMON聯乘推出手工精品，每款均由人手製造、質感滿滿，除了適合自用外，亦可將小心意送給身邊的摰愛與閨蜜，與對方一起感受手作的溫度。聯乘精品只限 KUMAMON文創市集發售，愛發掘原創小物的粉絲絕不能錯過。

【溫股知新】港股又破位   部署要諗計

由即日起至8月31日，商場推出「盛夏狂賞」消費活動，The Point會員即日起以電子貨幣消費滿指定金額，即送豐富購物贈券，由潮流服飾、餐飲美饌到家庭電器以及高級美妝等應有盡有，每款贈券多買多賞，更可同時賺取The Point積分。同時，YOHO MALL將於8月7日起，配合新一輪政府消費券，斥資近800萬元推廣費，加碼推出消費獎賞名額及全新獎賞，顧客最高可換領3,150元商場購物贈券。

消費金額 獎賞
1,500元 100元
YOHO MALL 贈券套裝
6,000元（只限星期六、日及公眾假期）  850元
YOHO MALL 贈券套裝
15,000元 2,200元
YOHO MALL 贈券套裝

 

    點擊圖片放大
    +24
    +23

【青姐話】睇業績、聽消息   欠靈活、難搵食

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 商場活動 形點 YOHO Mall

上一篇文章

【iM人物專訪】松齡積極開設高端護老院 搶攻銀髮族市場

下一篇文章

【大酒店 45】受惠歐美業務穩健復甦 大酒店上半年虧轉盈 賺1.3億元不派中期息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款