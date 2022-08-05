【異動股】 百濟神州次季收入按年增近1.3倍 股價彈逾一成

百濟神州（06160）公布截至6月中期業績，按美國會計準則計，總收入錄得6.5億美元，按年下降14.2%；淨虧損由去年同期4.1億美元，擴至10.1億美元，每股虧損0.75美元。當中，第二季收入按年增近1.3倍，獲野村唱好，重申予其「買入」投資評級，帶動股價顯著造好，高見117元，最多升12.5%，收報116.1元，升11.6%，成交額3.1億元。

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單計第二季度，百濟總收入3.4億元（美元，下同），按年增加127.7%；淨虧損由去年同期4.8億元，擴至5.7億美元，每股虧損0.43元。公司表示，今年第二季度的全球銷售額增長，主要得益於自主研發產品百悦澤（澤布替尼膠囊）和百澤安（替雷利珠單抗注射液）的銷售增長。當中，百澤安在今年第二季度於中國的銷售額將近1.05億元，按年增長40%。

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記者：郭秀慧