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【新股IPO】香港匯德已通過上市聆訊成本港第3間闖關SPAC 陳德霖曾璟璇發為發起人

股樓投資 22:59 2022/08/05

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本港第３隻特殊目的收購公司（SPAC）已成功闖關。根據聯交所資料，由金管局前總裁陳德霖、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇及巨溢發起的SPAC，香港匯德收購公司已通過上市聆訊，海通國際為獨家保薦人。資料顯示，香港匯德收購公司至目前尚未選定任何進行特殊目的收購公司併購交易的特定目標，但擬專注於在可持續發展及企業管治方面具備競爭優勢且在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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香港匯德收購公司主席陳德霖、行政總裁曾璟璇及巨溢分別持有公司股份51%、32%及17%。當中，巨溢由曾璟璇、黃書雅及曾慶淳於2014年共同創立，目前由黃書雅全資持有。黃書雅自2022年2月21日起擔任公司營運總載，負責監督公司的營運、行政及財務事宜。黃書雅曾擔任渣打銀行中國區企業事務主管，再之前曾在國泰航空及香港電訊高級管理職位。

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記者：張以正

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陳德霖 特殊目的收購公司（SPAC） 港股

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