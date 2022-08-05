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【2022消費券】蘇寧「第二期消費券開心購物賞」 門店低至51折 網店限時優惠低至4折

理財智慧 20:38 2022/08/05

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蘇寧將於8月7日至9月30日推出「第二期消費券開心購物賞」優惠，各款人氣電子產品及家庭電器會以優惠價發售，門店優惠更低至51折。此外，蘇寧網店亦會於8月7日至8月27日舉行一連21日限時優惠，優惠低至4折，全場更有滿減優惠高達2,000元，買得越多慳得越多。

【溫股知新】港股又破位   部署要諗計

除此之外，蘇寧更推出多重消費禮遇，蘇寧門店及網店接受消費券支付，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BoC Pay支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿1,500元即享50元優惠。於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額即送限量精美禮品乙份。

蘇寧門店更接受合併消費，交易可以消費券多次支付，或使用消費券後以其他支付方式支付餘額，使用信用卡支付更可享現金回贈。由即日起至8月31日，憑DBS信用卡於香港蘇寧分店或網店簽賬即可享高達940元優惠；使用Flexi Shopping可享高達150元一次性手續費或利息回贈，更可參加現金回贈大抽獎。另外，即日至12月31日登記成為蘇寧SoClub會員即可獲850元網店優惠券。

香港蘇寧《第二期消費券開心購物賞》推廣優惠期

蘇寧門店 – 2022年8月7日至9月30日

蘇寧網店 – 2022年8月7日至8月27日

蘇寧門店精選產品低至51折：

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蘇寧網店《限量激抵優惠》低至4折：

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責任編輯：嚴浩文

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