【通脹加劇】快餐店消費有變　民眾精打細算多用優惠

▲ 漢堡王母企餐飲品牌國際公司注意到，更多消費者會使用優惠券及會員計劃，抵消食物加價。(法新社圖片)

各地受到通脹影響百物騰貴，民眾消費更趨謹慎，漢堡王（Burger King ）母企餐飲品牌國際公司（RBI）注意到，更多消費者會使用優惠券及會員計劃，抵消食物加價。

【零售趨勢】看好年輕養生消費 中國屈臣氏拓保健產品銷售

餐飲品牌國際公司（Restaurant Brands International）的行政總裁Jose Cil向媒體表示，旗下連鎖店包括：Popeyes Louisiana Kitchen 和 Tim Hortons，今年起已經提高餐點價格，以緩解雞肉和咖啡等關鍵原料的成本上漲，但未有看到食客點餐有明顯變化。但Jose Cil稱在快餐領域，卻注意到低收入食客花費較少，而高收入食客亦有趨勢減少到休閒餐廳或快餐店消費。其他同業如肯德基、麥當勞、奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）等亦有相同見解。

餐飲品牌國際公司發現，快餐店的超值套餐銷售未有下滑，反而看到越來越多顧客使用優惠券和會員計劃獎勵，來降低平均點餐價格。Jose Cil認為消費者更要求物有所值。漢堡王近數月逐步淘汰紙張優惠券，鼓勵客人下載手機應用程式加入會員計劃，以換取免費餐點項目，能更精準投入推廣優惠，以應對漢堡王在美國持續受競爭對手挑戰的業績表現，並計劃在９月公佈新策略重振業務。

【安全爭議】空中巴士及卡塔爾航空交惡 取消所有A350客機訂單

責任編輯:王浩賢