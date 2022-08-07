【內房危機】富力地產上調去年虧損9成至165億元人民幣　核數師指持續經營能力重大不確定、299億元借款違約（第三版）

▲ 【內房危機】富力地產上調去年虧損9成至165億元人民幣 核數師保留意見、持續經營能力具重大不確定（第三版）

富力地產 （02777） 原訂周五公布2021年「經審核年度業績」，但最終只在當日收市後公布盈警，於周日才正式發布。富力地產最新上調去年虧損金額至164.7億元（人民幣，下同），較3月公布的「未經審核業績」中所述的虧損87.4億元，高出近9成，公司2020年盈利為90億元。富力地產核數師立信德豪更對公司持續經營能力提出質疑，並指出公司已有約299億元借款違約。

富力地產上周五披露，按照與核數師討論後，預期會在未經審核年度業績上評估的61億元（人民幣，下同）減值虧損基礎上，再確認69億元減值虧損，以反映存貨減值撥備。

富力地產解釋，主要由於3月公布時未充分計及該等存貨減值撥備。

在經審核年度業績中，富力地產披露，從存貨及金融資產中，2021年全年撇減資產價值約人民幣150億元。

富力地產核數師立信德豪「保留意見」

富力地產核數師立信德豪在業績公告表示，對富力地產上年度業績作「保留意見」，反映核數師行認為公司的某些會計項目未夠清晰，但不致於財務數據不可信。

立信德豪解釋，保留意見主要由於對富力處理遞延所得稅資產的方式。至去年底，富力地產因應不同子企未動用的稅項虧損及可抵扣的暫時差異，錄得遞延所得稅資產28.87億元，並在損益表約1.61億元抵銷所得稅開支。

管理層認為，旗下子企未來有足夠應課稅利潤，抵銷該等未動用稅項虧損及可抵扣暫時性差異，但立信德豪指，管理層並無提供當中詳細行動計劃及對成功執行該計劃可能性的分析。該行續指，若重新評估富力地產遞延所得稅資產的賬面值，可令公司去年底淨資產和財務，帶來重大影響。

富力299億元人幣借款已違約

另外，立信德豪不確定富力具持續經營能力，認為公司去年虧損近165億元，而去年底銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款達到1371億元，當中700億元在今年內到期，但即使計及受限制現金，富力同期只有211億元現金。

富力地產去年12月無法如期向銀行還款70億元，並自今年1月至今，無力支付100億元銀行和其他借款，引發299億元借款交叉違約，認為情況具有重大不確定性，可能對公司持續經營能力產生重大疑慮。

富力地產主席李思廉在報告指，集團有超過200個預售項目，預期帶來2,200億元的可售資源，又預期下半年地產政策將更為積極。

（第二版加入富力地產業績公告；第三版加入核數師意見）

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記者：麥德銘