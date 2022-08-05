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【串流影音】華納HBO Max與Discovery+合併 明年夏天率先登陸美國 另擬推免費串流服務

理財智慧 17:01 2022/08/05

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華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）表示，將合併HBO Max和Discovery+，合併後的訂閱平台將於明年夏天在美國率先推出，另外將計劃推出一項含廣告的免費串流媒體服務。

華納兄弟 Discovery 行政總裁扎斯拉夫（David Zaslav）表示，公司計劃在 2023 年夏天在美國推出結合 HBO Max 和 Discovery + 的全新串流影音平台，HBO Max 的優質影音內容與 Discovery+ 影音技術相結合，將帶來一流的新產品服務。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

扎斯拉夫稱，HBO Max 和 Discovery+ 之間訂閱戶重疊人數為最少，突顯這兩大串流平台迎合的不同目標觀眾，HBO Max 在美國當地有最多觀眾，而Discovery+ 則在中美洲有最多觀眾，並會將平台打造成一個高品質的媒體品牌，但目前尚未確定合併後的新名稱。

美國最大電訊商 AT&T 旗下的華納 2021 年 5 月中宣布跟 Discovery 合併為全新公司，新名為華納兄弟 Discovery，企圖重塑全球串流影音市場版圖。華納兄弟探索其下的串流媒體平台用戶錄得9,210萬人，按季增加約170萬人。

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責任編輯：龍紀瑩

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