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【打卡優惠】ifc商場「The Wild Wonders」紙藝熱帶雨林 六大1:1大小動物打卡位 單日消費最高可享5,200元商場禮券

理財智慧 20:10 2022/08/05

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由8月5日至28日，ifc商場與本地紙藝設計單位Stickyline攜手以平面紙張為基礎，製作出熱帶雨林動物，打造獨一無二的「The Wild Wonders」雨林藝術裝置。透過簡約玩味的「Low-poly」向量繪圖風格，結合摺疊紙藝，將1:1大小的6種熱帶雨林動物——貘、金獅面狨、鱷魚、美洲豹、樹懶及巨嘴鳥還原於商場1樓，讓富有生命力的茂密叢林盡現眼前，加上限時推出的Instagram拍攝濾鏡，體驗熱帶雨林多變的氣候，更可與兩款隱藏小動物一起拍照。

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與此同時，ifc商場由8月8日起推出「消費券·限時賞」購物禮遇迎接新一輪消費券發放，同日以電子貨幣消費滿指定金額，可成為CLUB ic會員並單日享價值高達5,200元的ifc商場購物禮券，適用於商場內近180個知名品牌，盡享購物與品嚐美食的雙重喜悅。

Stickyline於2011年由本地紙品工程師/設計師Mic Leong和Soilworm Lai成立，他們擅長以紙張為基礎，透過摺與疊的方法，創作出大大小小的藝術項目，例如裝置藝術、巨型雕塑及舞台製作等。是次與ifc商場合作，為「The Wild Wonders」熱帶雨林藝術裝置注入生命力之美，創作出6種珍稀的熱帶雨林動物，包括屬瀕危物種的貘和金獅面狨、長逾2米的身量王者——鱷魚和美洲豹，以及人見人愛的樹懶及巨嘴鳥，透過多層次摺疊及拼接，運用深淺顏色紙材，塑造出立體像真的動物形態，呈現與真實物種1:1比例的紙藝動物雕塑，當中貘、鱷魚和巨嘴鳥更有仿真動態，吸引眾人的目光。

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除了觀賞6大熱帶雨林動物的紙藝雕塑外，ifc商場更推出特別Instagram拍攝濾鏡，可於現場體驗樹影下的黃昏及下著微雨兩種熱帶雨林的氣候場景，捕捉同以紙藝美學風格呈現的兩款隱藏小動物，仿如置身真實的熱帶雨林，讓人忍不住要拍照分享。

與此同時，為迎接新一輪消費券發放，ifc商場於8月8日推出「消費券·限時賞」購物禮遇，顧客於推廣期內消費滿4,000元即可登記成為CLUB ic新會員，新舊會員只需以6大消費券儲值支付工具消費滿指定金額，單日最高可享高達價值5,200元的ifc商場購物禮券，適用於商場內近180個知名品牌，盡享購物與品嚐美食雙重喜悅。

消費金額

(最多兩張不同商戶之消費單據，每次消費需達100元或以上並由同一會員支付)

 基本獎賞 額外獎賞

星期一至四

特別餐飲禮遇

以上述六個儲值支付工具消費

(單筆消費需滿2,000元或以上)
電子購物禮券 指定消費電子購物禮券 餐飲禮券 電子購物禮券
4,000元以上 200元 - - 100元
8,000元以上 100元 400元 100元 200元
20,000元以上 600元 1,200元 200元 300元
40,000元以上 1,600元 2,400元 600元 600元

此外，ifc商場更特別呈獻「CLUB ic會員尊尚獎賞」，新舊會員於推廣期間累積消費滿100,000元，即可獲贈額外1,600元指定消費電子購物禮券乙次。另外，以上述6個儲值支付工具消費滿500元或以上（僅限同日單一消費，不包括Apple Store之消費），更可獲贈額外2,500 ifc積分乙次，每位會員於推廣期內最多可換領獎賞乙次。

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責任編輯：嚴浩文

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