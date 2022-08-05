  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (五) 20:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬交友】Tinder暫停 Tinder Coins發行計畫 「元宇宙交友」計劃致1,000萬美元虧損 擬大幅縮減預算

理財智慧 17:01 2022/08/05

分享：

分享：

在「元宇宙」交朋友，相信是全新的體驗。不過近日，交友平台 Tinder 受第二季營收低於預期影響， 其母公司 Match Group 宣布，將大幅裁縮其「元宇宙交友」計畫、並暫停他們在應用程式內試行的「Tinder Coins」貨幣。

Tinder將大幅裁縮元宇宙交友計畫，並暫停他們在應用程式內的「Tinder Coins」貨幣。Match Group 也宣佈規劃Tinder元宇宙計畫的行政總裁雷娜特（Renate Nyborg）即將離職，並由董事 Bernard Kim 接手其職位。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

考慮到元宇宙的不確定性、以及更具挑戰的營運環境，董事Bernard Kim已指示 Hyperconnect 團隊進行不要對元宇宙進行大量投資，並繼續仔細評估這一領域，對整體機會有了更清晰的認識、並覺得服務處於成功的有利位置時，才將考慮在適當的時候繼續前進。而原本規劃在應用程式內推行的貨幣 Tinder Coins 計畫，在少數幾個國家試行之後，成效似乎也不如預期，導致 Bernard Kim 決定暫停 Tinder Coins 的擴大並重新評估。

去年Match Group斥資17 億美元收購韓國社交公司 Hyperconnect，規劃打造元宇宙交友。據悉Hyperconnect 是專注於影像、人工智能和 AR及VR 技術的企業，並打算建立一個基於虛擬現實的元宇宙交友平台。但 Match Group 表示，Hyperconnect 的營運成本導致該公司在財政年度第二季出現 1,000 萬美元的營業虧損，低於去年同期的 2.1 億美元的營業收入。

【WFH】全球遙距工作指數出爐  一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
元宇宙 人工智能 南韓 VR AR 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款