【虛擬交友】Tinder暫停 Tinder Coins發行計畫 「元宇宙交友」計劃致1,000萬美元虧損 擬大幅縮減預算

在「元宇宙」交朋友，相信是全新的體驗。不過近日，交友平台 Tinder 受第二季營收低於預期影響， 其母公司 Match Group 宣布，將大幅裁縮其「元宇宙交友」計畫、並暫停他們在應用程式內試行的「Tinder Coins」貨幣。

Tinder將大幅裁縮元宇宙交友計畫，並暫停他們在應用程式內的「Tinder Coins」貨幣。Match Group 也宣佈規劃Tinder元宇宙計畫的行政總裁雷娜特（Renate Nyborg）即將離職，並由董事 Bernard Kim 接手其職位。

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考慮到元宇宙的不確定性、以及更具挑戰的營運環境，董事Bernard Kim已指示 Hyperconnect 團隊進行不要對元宇宙進行大量投資，並繼續仔細評估這一領域，對整體機會有了更清晰的認識、並覺得服務處於成功的有利位置時，才將考慮在適當的時候繼續前進。而原本規劃在應用程式內推行的貨幣 Tinder Coins 計畫，在少數幾個國家試行之後，成效似乎也不如預期，導致 Bernard Kim 決定暫停 Tinder Coins 的擴大並重新評估。

去年Match Group斥資17 億美元收購韓國社交公司 Hyperconnect，規劃打造元宇宙交友。據悉Hyperconnect 是專注於影像、人工智能和 AR及VR 技術的企業，並打算建立一個基於虛擬現實的元宇宙交友平台。但 Match Group 表示，Hyperconnect 的營運成本導致該公司在財政年度第二季出現 1,000 萬美元的營業虧損，低於去年同期的 2.1 億美元的營業收入。

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責任編輯：龍紀瑩