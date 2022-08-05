【經濟衰退】瑞士百達：歐美來年或陷經濟衰退　美國衰退機率達7成

由於貨幣政策快速收緊，實際收入遇到數十年來最大幅度縮水，瑞士百達財富管理宏觀經濟研究主管杜澤飛（Frederik Ducrozet）及團隊發表市場評論，認為來年美國和歐洲似乎會陷入衰退。

儘管有關衰退的確切時間和嚴重程度仍存在不明朗因素，瑞士百達認為美國將於2023年第一季度進入衰退。基於一系列廣泛的指標測算，瑞士百達認為美國明年發生經濟衰退的機會率已達7成左右。但與2007-2008年的全球金融危機相比，團隊預期此次衰退「較為溫和」。

歐洲方面，受增長勢頭減弱、實際收入縮水、天然氣供應中斷及金融環境趨緊影響，歐元區最遲將於2023年第一季度出現溫和（技術性）衰退。

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團隊又稱，聯儲局收緊貨幣政策的速度較預期快，導致金融環境急劇收緊，成為美國經濟活動持續放緩的主要驅動因素。事實上，房地產等對利率敏感的行業已遭重創，未來幾個季度還將繼續受到衝擊。此外，他們認為，庫存周期將會逆轉，企業投資支出將會下降，進一步放緩經濟活動。家庭消費可能依然強勁，但不足以抵消其他經濟影響的拖累。

瑞士百達預計通脹至少要到今年夏季之後才會逐步下降，而在幾個月內仍將高於目標水平，聯儲局很難再次放鬆政策。他們認為，聯儲局將在2023年保持政策利率穩定。

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責任編輯：黃苑筠