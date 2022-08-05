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【收息股】置富產業信託：上季收入明顯反彈、冀通關進一步刺激經濟　下半年續租租金或微升

股市 19:24 2022/08/05

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【收息股】置富產業信託：上季收入明顯反彈、冀通關進一步刺激經濟　下半年續租租金或微升

置富產業信託 （00778） 發表中期業績，置富產業信託執行董事及行政總裁趙宇表示，今年第2季社交距離措施放寬後，人流及停車場時租方面有所提升，令3至4月收入有明顯反彈，按月增幅分別達2成及超過4成，5月表現亦佳。趙宇對下半年整體零售市場審慎樂觀，認為目前政府未有正式通關時間表，期望通關後可進一步刺激本地經濟及改善租戶營商環境。

對於第二階段電子消費券周日（8月7日）起分批發放，趙宇表示，旗下商場會推出約500萬元的餐飲禮券配合，期望消費券可進一步推動本地消費。

置富產業信託今年約有4成租約到期，當中有55%已於上半年續租或重新放租，剩下45%將在下半年處理。租金方面，趙宇指，市場租金從2020年開始下行至今年3月，但集團上半年續租減租幅度逐步收，預期下半年疫情受控及社交措施進一步放寬，續租租金減幅可繼續收窄，甚至會輕微加租。

置富產業信託上半年每基金單位分派23.05港仙 按年跌7.7%、股息率7.2厘，可見【下一頁】

置富是次派息比率回復至100%，她解釋指，隨着政府今年公布的商業租户短期保護措施已於7月完結，以及商戶的經營狀況逐步改善，其租金回報率已恢復至超過9成半，現金流壓力得以緩解，因此是次派息比率由去年90%回復至以往的100%，每基金單位分派為23.05港仙。

另一方面，+WOO嘉湖二期正進行約3億元的資產増值工程，趙宇表示，該項目會分3期來進行，亦期望可獲租戶提前續租，以降低工程期間停租的影響。

下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】

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零售 派息比率 派息 出入境管制 疫情 收息股 電子消費券 置富產業信託（00778）

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