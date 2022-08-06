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【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 身家342億

環球社會熱點 08:05 2022/08/06

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英國威廉王子年僅6歲的愛女夏洛特公主為王室第四順位繼承人，有指夏洛特將會繼承已故祖母戴安娜王妃大婚時佩戴的王冠。哈里王子愛女莉莉貝特則因為並非長孫女與這頂王冠無緣。有研究指夏洛特淨資產達到36億英鎊（約342億港元），榮登全球最富貴未成年人。

【英國王室】夏洛特小公主驚喜現身 黑白間條裙即斷貨 【下一頁】

戴安娜（Princess Diana）生前有大量珠寶首飾等珍藏，其中最矚目的一件藏品，就是她1981年與王儲查理斯（Prince Charles）大婚時佩戴的史賓沙王冠（Spencer tiara）。

夏洛特公主將會擁有兩頂王冠

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戴安娜娘家史賓沙家族收集多顆鑽石和寶石，30年代委託英國頂級珠寶商Garrard打造史賓沙王冠。因此戴安娜當年沒有向英女王借王冠，而選擇佩戴史賓沙王冠這件傳家寳向娘家致敬。

自從戴安娜去世後，史賓沙王冠就暫時由其胞弟史賓沙伯爵（Earl Spencer）保管。

英媒引述消息人士指，由於威廉王子（Prince William）將來有望成為英國君主，夏洛特（Princess Charlotte）長大後將擁有王室珠寶的優先挑選權。

全球最富貴未成年人排行榜

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威廉與舅父史賓沙伯爵關係密切，威廉據報曾詢問舅父未來能否將史賓沙王冠交給夏洛特。雖然史賓沙伯爵有5名女兒，但兩舅甥一致認為這頂王冠應交給戴安娜的長孫女繼承。

【英國王室】查理斯再捲醜聞 收拉登家族近千萬捐款  【下一頁】

澳洲雜誌《New Idea》也引述王室內部人士指，夏洛特之前在了解祖母戴安娜的過程中也留意到史賓沙王冠，也很期待有一天能試戴這頂珍貴的王冠。

至於威廉弟弟哈里（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）雖然也育有一女莉莉貝特（Lilibet），但莉莉貝特並非戴安娜長孫女，料無緣繼承這史賓沙王冠。

另外，英女王與查理斯（Prince Charles）目前正盤點王室珠寶。兩人據報同意將英女王祖母瑪麗王后（Queen Mary）遺物、弗拉迪米爾王冠（Vladimir Tiara）交給夏洛特，王冠料價值1,850萬美元（約1.4億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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