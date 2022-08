John Legend與Ye因一人反面 親證兄弟情不在

美國饒舌歌手Ye(前稱Kanye West) 與歌手John Legend相當老友,但後者近日受訪時證實兩人往日舊情不再,只因Ye選擇支持前總統特朗普,以及宣布參選總統。

John Legend未成名前已與Ye份外老友,兩人先後合唱多首歌曲。Ye於2018年公開支持特朗普(Donald Trump),指自己與特朗普同聲同氣,因為大家都有「龍之力」(dragon energy),是有遠見的領導者。

他更戴上寫有「Make America Great Again」的紅色帽,聲稱感覺猶如超人一樣。Ye多次公開力撐特朗普連任,其高調支持的態度甚至獲特朗普親自邀請到訪白宮。Ye亦有在Twitter表示會參選美國總統大選,可惜未能成事。

此前有不少消息傳出John Legend因政見問題與Ye反面,他周四在廣播節目「The Axe Files」向主持證實兩人友誼不再。

John Legend表示,Ye對於自己不支持他參選總統感到生氣,二人在政見立場亦存在分歧,於是認為和Ye的友誼到此為止。

John Legend同時讚揚Ye為人坦率,坦誠表達自己的觀點、情緒及煩惱,將「所有性格全寫在臉上」(And I think what you see with him is pretty much what you get)。

John Legend在2018年初要求與Ye私下討論其政治觀點,但Ye卻多次將對話截圖放在社交媒體分享,其後傳出兩人不和消息。

