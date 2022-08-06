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John Legend與Ye因一人反面 親證兄弟情不在

環球社會熱點 09:05 2022/08/06

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美國饒舌歌手Ye（前稱Kanye West） 與歌手John Legend相當老友，但後者近日受訪時證實兩人往日舊情不再，只因Ye選擇支持前總統特朗普，以及宣布參選總統。

傳碧咸嫂與新抱不和冷戰 互睇對方唔順眼 【下一頁】

John Legend未成名前已與Ye份外老友，兩人先後合唱多首歌曲。Ye於2018年公開支持特朗普（Donald Trump），指自己與特朗普同聲同氣，因為大家都有「龍之力」（dragon energy），是有遠見的領導者。

他更戴上寫有「Make America Great Again」的紅色帽，聲稱感覺猶如超人一樣。Ye多次公開力撐特朗普連任，其高調支持的態度甚至獲特朗普親自邀請到訪白宮。Ye亦有在Twitter表示會參選美國總統大選，可惜未能成事。

此前有不少消息傳出John Legend因政見問題與Ye反面，他周四在廣播節目「The Axe Files」向主持證實兩人友誼不再。

    點擊圖片放大
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Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利 （多圖） 【下一頁】

John Legend表示，Ye對於自己不支持他參選總統感到生氣，二人在政見立場亦存在分歧，於是認為和Ye的友誼到此為止。

John Legend同時讚揚Ye為人坦率，坦誠表達自己的觀點、情緒及煩惱，將「所有性格全寫在臉上」（And I think what you see with him is pretty much what you get）。

John Legend在2018年初要求與Ye私下討論其政治觀點，但Ye卻多次將對話截圖放在社交媒體分享，其後傳出兩人不和消息。

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責任編輯：郭麗明

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