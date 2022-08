【玩樂好去處】樂高®  90週年全球慶祝活動香港站 設首個LEGO雙層巴士 邀請全港市民報料修補舊區 

為慶祝樂高® 創立品牌90週年, 樂高以「Make the World a Playground」為主題,舉辦全球慶祝活動。樂高香港將透過「香港周圍玩創啲」把樂高玩樂世界帶到現實生活當中,於今個暑假,樂高®香港將聯同活現香港(Walk in Hong Kong),於8月12至9月4日期間,免費帶領各位大小朋友坐上香港首架、充滿特色情懷的樂高雙層巴士。

踏上樂高雙層巴士,乘客可跟多個巨型樂高人仔一同穿越時光,透過港、九、新界不同的創意親子巴士遊路綫邊暢遊香港美景,並尋找由樂高®拼砌達人Van Chiu和亞太區「樂高®專業認證大師」之一的洪子健(Andy Hung)等人以顆粒修補受損建築物及創意裝飾,並了解樂高與香港的歷史以及舊時小朋友的玩樂故事。Andy更以顆粒還原舊時特色玩具和小食,在旅途上與參加者一同體驗互動拼砌遊戲。

有興趣參與的市民可登入網址 https://walkin.hk/zh-hant/public-tour/lego-90-years/ ,即可報名參加,名額先到先得,額滿即止。





樂高®雙層巴士內容簡介

- 乘坐巴士駛入港島,欣賞香港特色景點,分享舊時的兒童玩樂故事;

- 遊歷九龍,飽覽具特色的建築物博物館和清真寺,認識果欄批發市場的由來;

- 深入新界,穿過各樂高®拼砌達人時常拼砌的隧道、大橋、碼頭,尋找下次玩樂的靈感,同時感受鄉郊風光與城市特色的不同!

- 完成旅程後,可免費到指定店舖換領樂高 90 週年禮品包 (隨機一款)!

為大家記下此橫跨90年樂高旅程的珍貴回憶,樂高®更特意推出了90週年紀念Passport,

於8月6至9月4日期間,完成任何一個指定慶祝活動包括:

為配合「香港周圍玩創啲」的主題,樂高®拼砌達人Van Chiu以及亞太區「樂高®專業認證大師」之一的洪子健運用創意,利用樂高®顆粒修補中上環及九龍城等地區受損的建築物。由於樂高®顆粒有各種顏色及尺寸,因此能緊密地填補在建築缺口上,變成另一種獨特風格的建築,讓水泥都市變得更繽紛!樂高®邀請全港市民需要以樂高顆粒修補的地點,以Facebook inbox message 通知,攜手把樂高® 顆粒以創意融入現實世界之中。

為慶祝品牌創立90週年的重要時刻, 樂高®推出90週年特別版LEGO® Classic 11021 90 年的玩樂盒裝玩具,超過1000顆粒的限量套裝包含了15 款經典迷你拼砌模型,重現了歷年來標誌性的樂高®玩具,包括 1981年的 Fabuland 3601 Elephant and Table、1998年的5978 The Secret of the Sphinx、2001年的 8534 BIONICLE® Tahu、2013 年的NINJAGO® 70503黃金巨龍和2020年推出的DOTS® 系列等,從海盜船到大象或黃色城堡一應俱全!

一眾樂高®拼砌達人更以不同的90週年精選盒組,用創意砌出全新玩法,由太空學院化身相機、從水上樂園化身派對動物以及黃金超級龍化身黃金蠍子 等,並於即日起在各大香港樂高®認證專門店及香港樂高®探索中心展出。

同時,樂高®由即日起至8月31日推出「樂高夏日慶典」購物優惠,買滿指定金額即送90週年限定禮遇,包括:

1. 買任何樂高®盒組滿$350 送30510 樂高®90週年車仔

2. 買任何樂高®盒組滿$500 送樂高® 90週年紀念套裝,內含30582生日小熊乙份及 90週年限量版鑰匙扣

同時,樂高® 特別推出「大小拼砌樂」優惠,顧客凡購買「花藝系列」、「車迷之選」或「樂高粉絲」三大系列,加購指定系列滿$350,除可獲贈90周年限量帆布袋乙個,指定系列更可享有8折優惠#。



#指定系列包括LEGO® City、LEGO® Friends、LEGO® DUPLO、LEGO® Disney Princess、LEGO® DOTS以及LEGO® NINJAGO系列。贈品數量有限,送完即止。

樂高® 集團創始人Ole Kirk Kristiansen於1932開始製造及販售木製玩具,首隻「木製鴨子」於當年誕生。隨後他將丹麥文中的Leg與Godt結合,英文為「Play Well」意思指「玩得快樂」,創立「樂高」品牌。

