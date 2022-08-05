【新股IPO】真實生物科技通過上市聆訊 今年首5月虧損2.18億元人民幣

內地創新藥研發公司真實生物科技已成功闖關，並於港交所上載初步招股文件。真實生物科技的核心產品阿茲夫定為具有廣譜抗病毒活性的創新藥物，已分別於去年7月及今年7月獲國家藥監局附條件批准，用於治療愛滋病患者及新型冠狀病毒肺炎。

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真實生物科技於今年首5個月錄得虧損2.18億元人民幣，去年同期虧損6867.4萬元人民幣。是次集資所得，將用於阿茲夫定治療治療愛滋病患者、HFMD及若干類型血液腫瘤的臨床開發、阿茲夫定治療新型冠狀病毒肺炎的製造及商業化、臨床前或IND階段候選藥物的臨床開發，以及加強研發平台與擴大產品管綫等。

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記者：張以正