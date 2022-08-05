【談保說道】入院收費有排計？一文了解醫療開支及背後原理

千萬不要誤會，今次討論的並非過千萬元的高危手術費，只是普通小手術。腸道內窺鏡檢查90%可於日間治療中心進行，負責的外科醫生通常收費為5,000元至6,000元，連治療的手術物料和設施費用2,000元至3,000元。年初至今住院的開支和手術費用索償的爭拗頻繁，其實私家醫院的服務收費明碼實價，不會胡亂加入並沒有採用的檢查項目或藥物和治療程序。留院期間病人進行任何程序，均需得到病人同意病人有知情權，亦可詢問主診醫生，該等檢查和治療程序的目的和效果及可能出現的副作用，最重要的就是收費。

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許多人在這些醫療服務方面都不大上心，會完全放手給他人舞弄自己身體。在醫療保險普及化下，滿以為任何開支有醫療保險就能應付，只需要專注康復。其實，這絕非追求個人健康的態度—把自己裁進商品文化的營銷系統。

筆者從這簡單的手術開支去開導讀者，了解醫療開支內容和背後理念，使你們他朝面對抉擇時，懂得怎樣審慎選擇對自己最洽當的方法，以及評估所需承擔的財務與身體風險。

醫院收費逐項計

有名持有團體醫保的僱員，年約45歲，交來一份住院兩日一夜，照胃鏡連照腸鏡索償申請表，連同醫院單據、醫生巡房及手術等收費如下：住院普通病房過夜收費約600元，膳食另計，照腸照胃不用吃東西，主要飲瀉水清腸胃，方便醫生內窺鏡檢查看得清楚些，若有不適，還可以拍片給你留紀念，好讓你更了解自己。

醫生巡房，通常是手術前一次，手術後一次乃正常，收費跟住院床位費相若，正常是600元，可是近年私家醫生傾向打破慣例，即住院床位費600元，醫生卻收每次巡房800元，住院期間進行的化驗和心臟掃描造影6,900元、照胃鏡手術室收費2,900元、照腸鏡手術室收費3,400元、活組織和切除息肉樣本的化驗費3,500元，上述費用明碼實價，當中已包含主診醫生從是項檢查和使用醫院設施的收費，一般為醫院定價的30%。

對於照腸照胃於同一次住院或同一次麻醉下進行，通常需時不超過半小時，好的醫療保險按不同部位進入身體的手術程序，把照胃鏡、照腸鏡定為2次小手術計算。至於監察麻醉的麻醉師費用，通常等如手術醫生收費的35%，是次麻醉師收費約4,400元，按比例即主診醫生照腸照胃共收約13,000元。這是醫療保險合約條款定義為慣常和合理的水平。

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網上查收費細項

價錢收費可往醫院管理局網站查詢，供私家病人選擇於醫管局轄下的醫院，找住院的名醫進行外科手術的收費詳情，照胃鏡和照腸鏡並切除瘜肉，屬於第一類小型手術，費用6,000元至13,000元。若遇上健康問題，有需要進行外科手術，我們可要求主診醫生提供報價，屆時你可從這網頁查看相關手術，主診醫生所報的價錢是否類近。索償時，保險公司覺得你的主診醫生收費並非慣常和合理的水平，那位僱員的主治醫生，開出照胃鏡收費是13,000元，照腸鏡醫生收費是28,000元，再加術後覆診一次近3,000元，埋單結帳竟然近70,000元！

祝這位僱員好運！此乃筆者執業以來，所見的同類住院以大房計算的醫生收費最誇張的一宗，同時間也有幾宗於日間治療中心進行的照胃鏡和照腸鏡，也需要同時切除瘜肉，全部收費只不過15,000元至16,000元！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第767期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱