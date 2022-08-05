【招聘攻略】屢遇臨時爽約求職者　美容院老闆1招解決

面對人才短缺，不少公司會透過年輕人熱衷的社交平台上進利招聘。反應雖熱烈，但成效往往強差人意。美容院High Society Skin Clinic創辦人鍾慧茵直言，遇過不少網上求職者根本不知道自己應徵了甚麼職位。

【搶人潮】年輕人重視同事關係 忌過多干預宜增加聯誼

她以接待員職位為例，很多來自各行各業的企業都會設接待員一職，但由於網上太多招聘資訊，求職者只要看到相關字眼便應徵。

可能他們根本不願意亦不適合從事美容行業，但他們就是會先送出履歷，反正不會有甚麼損失。

因此，造就了不少求職者在見工前一刻爽約。鍾慧茵坦言，如其花時間約見，但最終沒了影，倒不如先用電話重申一次公司資料和職位要求，待雙方仍有興趣，才安排會面。此舉成功令求職者的見工出席率由一半提升至8成。

Red Hill Hair Salon創辦人兼總監黃國強則表示，在社交平台上招聘，

10個只有1個有心做，若在2個月的觀察期中，肯定該人無心向學，便會狠心辭退。

對於要招聘年輕新人，他則會讓旗下髮型師在不同機構和髮品品牌中擔任兼職導師，利用知名度，吸引新人應徵。據悉，有2至3成90後和00後員工是慕名而來。

留住人才 需增員工歸屬感

此外，二人均認為，要留住人才，必須增加員工的歸屬感和自我認同感。

黃國強指，讓員工在工作上覓得自我價值的有效方法，是讓他們參與公司的部分決策。因此，在制定其髮型屋每星期「model night」的培訓主題時，他都會事先收集員工的意見，由員工決定培訓內容，加強員工在工作上的自主權。

鍾慧茵則認為，隨著各行業數碼轉型，其公司亦要加強不同方面的數碼進程。如加強網上宜傳，

員工私下也會留意行內的相關廣告，如果他們在網上見到公司的宣傳，便可以了解多點公司當下有甚麼部署，知道公司的發展方向。當員工了解並認同公司的做法，自然會對公司有一定的歸屬感。

惟她表示，作為服務性行業，美容界難以盲目跟隨其他行業的趨勢，將工時大幅縮短，甚至乎轉變成四天工作等工作模式。

【薪酬福利】調查：駐港外派員工薪酬組合升1% 全亞洲升幅最低

【搶人潮】疫情加劇飲食業缺人潮 年輕從業員轉行至三行、泥水

記者：殷凱怡

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：