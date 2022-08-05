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【消費券優惠】荃灣廣場「SUMMER FUN即抽即中賞」消費滿500即有機會贏走iPhone 13 Pro Max

理財智慧 19:04 2022/08/05

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第二輪5,000元消費券發放在即，新鴻基地產旗下荃灣廣場由8月1日至31日推出「SUMMER FUN即抽即中賞」，凡透過電子貨幣（包括消費券6大支付平台）於場內消費購物滿500元，即可參加抽獎，贏取逾30,000份豐富獎品。

獎品包括Apple iPhone 13 Pro Max、Dyson V15 Detect™ Absolute Extra吸塵機、任天堂 Switch Lite主機、周生生18K玫瑰金鑽石頸鏈以及名牌家電、床品及珠寶產品等。

    點擊圖片放大
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【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

荃灣廣場同期推出多重消費獎賞，讓你享盡折上折優惠！現凡透過電子貨幣（包括消費券六大支付平台）於場內消費購物滿3,000元，即送100元商場電子贈券組合；消費滿7,000元即享250元一田及商場電子贈券組合，贈券涵蓋餐飲、時尚生活、超市百貨等商戶等。

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

【消費券優惠】華懋推出150萬元消費券獎賞　消費滿250元即可換領50元現金券　以Tap & Go消費滿100元可享8%儲值額回贈【下一頁

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記者：鄭日棱

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