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【人才荒】美容美髮現轉行潮　髮廊老闆：年輕一代寧從事外賣員、保安

16:00 2022/08/06

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過去三年，髮型屋、美容院及戲院等相繼停業，令美容及美髮業從業員「手停口停」，業內更掀起一輪轉行潮。

【薪酬福利】調查：駐港外派員工薪酬組合升1%　全亞洲升幅最低

有美容院和髮型屋老闆表示，近年20至30歲入行新人數量持續下降，加重業內人才短缺的問題。當中涉及3大重點成因，包括1）工資低；2）學習時間及工時長；以及3）年輕一代未有長遠的人生規劃。

工資少工時長　成入行人數不足致命傷

在美髮界打滾逾40年的黃國強表示，在其髮型屋中，20至30歲員工佔約7成。新入行者多為學徒，

工薪多數按最低工薪計算，月薪普遍只有1萬至1萬5千元。

加上，平均每周需要工作6天、每天10小時，很多年輕一代寧願從事外賣員、保安等工薪稍高或工時較短、工作較有彈性的工作。 

他又指，不少美髮業從業員都是因為學業成績較差，在中學輟學後修讀相關的職業培訓入行。

他們普遍對夢想、買樓等長遠人生規劃不抱期望。當他們想到還要花2至3年時間當學徒，更寧願從事其他工作，只顧過好當下的生活。

面對30歲或以下人才不足的，還有美容界。入行25年、經營2間美容院的林小燕認為，

年輕的覺得要花時間學，太辛苦。已結婚的也會覺得工作困身，無法兼顧家庭而不入行

因此，她擔心行業會出現老齡化問題。

疫下停業　人才紛紛轉行

經歷至少一次停業，二人不約而同地表示，不少行內人士為保生計，紛紛轉行。林小燕分享，雖然停業期間，公司有向員工提供生活津貼，但有員工選擇轉行做保安。即使美容院重開，仍因保安工作較穩定，而不願重返本行。亦有二十餘歲的員工，眼見疫下封關，公司又多次停業，決定回鄉工作，更在內地自立門戶，自然不會重回本港美容業。

對此，黃國強表示既可惜亦可幸，

人才是少了，但仍有不少人在停業後重回美髮業。返來的都是有心在行內發展，反而更容易分辨該人對工作的熱誠，有利招聘。

參加比賽覓成功感　客人「貴精不貴多」

為減少人才流失，黃國強針對年輕一代對未來期望小的心態，鼓勵及資助員工參加業內比賽，並讓員工參與公司部分決策，從中尋覓自我價值和成功感。

年薪過百萬是有可能的，我們店就至少培訓出2個年薪過百萬的世界冠軍，他們都是二十餘歲便邊學邊做邊比賽。

透過成功例子，希望員工找到工作目標。

同時，他又提倡員工要追求「精緻」，

當你能做到精緻，相比起你需要客人，客人更需要你，他們自然願意付更高價錢。又可以在做少幾日的情況下，維持一定收入。

正正符合了年輕一代追求工作與生活平衡的心態。

【搶人潮】年輕人重視同事關係　忌過多干預宜增加聯誼

【搶人潮】有飲食集團加薪15%仍難請人　黃傑龍：僅僅出份人工不足夠

記者：殷凱怡

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