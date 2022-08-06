有盈退休：從權力神壇步下

多年前，已經離世的著名財經分析家曹仁超，經常引述股神巴菲特（Warren Buffett）的一句形容詞，非常膾炙人口，正是：「退潮後就知邊個冇着褲！」形容甚麼？形容大市好時，個個都是股神、投資專家、勝利者。



其實，只不過因大牛市獲利。其時，「馬騮亂掟飛鏢」式買股，都實賺。誰有真本事，要等熊市。因資金一退潮，「冇料股神」及投資專家，全部現形，原來個個根本「冇着褲」（空心老倌），羞死人也。今日，小弟並非講投資，而是講權力！

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眾所周知，全世界商界，上至大富豪下至小生意人，都會討好做官的。為甚麼？因高官有公權在手，可以制定政策。而制定政策過程，不少欠透明度，也沒有絕對公平可言。高官秉權受盡恭維簡單講工地發展，「扑鎚」哪一區，當然會配套基建全配合，尤其鐵路。如此，附近的地皮立即價值爆升！一來一回可能有幾十甚至上百億元的利益！



做生意的，尤其發展商，怎麼可能不對高官「必恭必敬」？這一切，皆因對方有權，百分百可以直接影響自己的利益！所以，不少高官在位時，受盡恭維，圍滿「老友」，說盡好說話，恍似「知己滿天下」。尤記得， 1990年代初，經過中環華人行，時為下午兩點半，赫然見到香港首富，正在彎腰替一位高官開車門，對方上車後，再鞠躬揮手。當時心想：「難怪他成功！」



可以肯定說，當時被他歡送的那位高官（已經退休），今時今日想約見首富，必被擋駕。原因？因前高官已「步下權力神壇」！好官退休仍受愛戴作為資深傳媒人，小弟幾十年來，見盡高官來來去去，在「權力神壇」上上落落。絕大部分高官在公家權力失效後，只幽幽的回到自己的comfort zone，昔日「老友」，尤其商界的，多成陌路，因已沒有了條「權力褲」也。



今日有感而發，因見證了一位前局長，退休時排隊歡送的盛況。此君正是聶德權。何解？因他為官時，真真正正得到人心（民心），而非靠權力當「褲」穿也。

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撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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記者：陳詠妍