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【貧富研究】打通脫貧之路？ 研究：兒時結交富裕家庭的朋友 未來收入將增加兩成

理財智慧 17:01 2022/08/05

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全球半數人口只擁有整體2%的財富，那麼有甚麼辦法脫貧？近日科學雜誌「自然」（Nature）發表了兩篇研究報告，分析社交媒體Facebook當中，210億用戶的資料。研究指來自貧窮家庭的兒童，如果在可結交富裕朋友的地區長大，日後可能會擁有較高收入。

研究團隊由哈佛、史丹佛大學等四位教授合作，借助全球最大社交媒體資料庫Facebook，分析年齡介於25歲至44歲間的7200萬名美國臉書用戶，並使用大數據演算法，根據社經地位、年齡、地區等因素對用戶進行分等。

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【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

研究團隊透過富人和窮人如何與彼此互動，研究跨階級友誼（cross-class friendships），又稱「經濟連結」（economic connectedness），代表一個人的朋友高於或低於平均社經地位水平的比例。。以明尼蘇達州（Minnesota）的溫斯特德（Winstead）和喬治亞州（Georgia）的康利（Conley）這兩個地區來說，這兩地的家庭收入中位數相近，但溫斯特德的人長大後的收入成長、社會向上流動的程度，卻比康利高，原因是因為溫斯特德的窮人有更多富裕的朋友，經濟連結程度更高。

另外，與相似背景的人交朋友、社區中志願服務的比例，雖然也被認為很重要，但研究發現，即使缺乏這些社會資本，只要有跨階級友誼，就有助於兒童增加未來收入。該研究作者之一，來自紐約大學財經學教授斯特羅貝爾（Johannes Stroebel）表示，如要增加經濟連結，應該更關注讓不同收入的人互動。

【WFH】全球遙距工作指數出爐  一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁

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【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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