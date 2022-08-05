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【收銀車】金管局公佈最新服務日程表　收銀車推出8年錄近97萬宗交易

Hot Talk 18:18 2022/08/05

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金管局宣布硬幣收集計劃下兩輛「收銀車」新的服務日程表，羅列了從2022年8月29日至2022年10月30日的服務地點。日程表及其他有關資訊載於金管局網頁

硬幣收集計劃自2014年10月份推出至2022年7月31日期間，兩輛「收銀車」已進行了96.9萬宗交易，收集了共7.79億枚硬幣，總面值11.93億港元。收集到的硬幣會回流市面滿足市民需要。

金管局稱，「收銀車」在既方便市民又不阻礙交通和行人的地點服務市民，並盡可能利用有合適電力供應裝置的地方，例如康文署流動圖書館服務點，從而減少使用收銀車的備用發電機，符合環保原則。在揀選服務地點的過程中，金管局考慮了區議會及市民提出的意見和建議，亦有按需要徵詢運輸署及警務處。

服務時間朝十晚七

兩輛「收銀車」在全港18區輪流服務，向市民收集硬幣，一般情況下，視乎「收銀車」停駐地點的情況及車輛維修安排，每輛「收銀車」會在同一地點停留一星期，服務時間由上午10時至晚上7時。每輛車內有兩部硬幣點算機，並有人員協助，亦設有電動輪椅升降台。

市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包，包括支付寶香港，八達通銀包，拍住賞，TNG Wallet及WeChat Pay，或將款項放入車內的公益金捐款箱。硬幣收集服務不收費用。

相關文章：

【收銀車】收銀車將於4月18日恢復服務　首站元朗文化康樂大樓對出及屯門兆康苑

責任編輯：余倩敏

 

 

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