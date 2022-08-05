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【零售趨勢】看好年輕養生消費　中國屈臣氏拓保健產品銷售

商業 18:19 2022/08/05

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年輕化的保健產品有甚大商機，中國屈臣氏將在各店增設專區，加速擴展線上線下無縫保健產品銷售業務。（資料圖片）

近年疫情令大眾對健康養生更為注重，調查顯示保健產品市場有年輕化趨勢，中國屈臣氏將在內地各店增設專區，加速擴展線上線下無縫保健產品銷售業務。

【零售表現】日本酷熱天氣　刺激寶礦力銷量

據億歐智庫《2022年輕人膳食養生報告》顯示，2021年中國膳食養生市場規模達到5000億人民幣，保健品市場潛力龐大。另外，第一財經商業數據中心發布的《年輕人養生消費趨勢報告》亦指出，在90後消費群中高達97%受訪者著重健康養生，可見年輕化的保健產品有甚大商機。

中國屈臣氏宣布於北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都及武漢等270個城市，超過1,200家店舖及雲店增設健康樂活專區，以加速擴展保健產品銷售，包括：各種維他命補充劑、健康食品、美肌食品、個人護理、季節性護理及健康護理產品。配合無縫O+O(線下及線上)購物體驗，客人除了到店外，亦可以網購使用閃電送服務，只需30分鐘送貨到戶。另外結合經由企業微信提供一對一專屬顧問、線上預約健康美麗課堂等服務。

中國屈臣氏行政總裁高宏達表示，目前擁有超過6,000萬位會員，及超過兩億數據平台用戶，覆蓋九成18至45歲的都市女性。另中國屈臣氏成立OPTIMO品牌創新增長中心，引入更多優質品牌提供購物選擇，亦同時為品牌帶來更多發展機遇，創造三贏局面。

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責任編輯：王浩賢

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