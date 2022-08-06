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【智能製造】製造業數碼轉型增雲端需求　智能系統整合成挑戰

12:00 2022/08/06

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進入工業4.0時代又遇上疫情，企業資源規劃軟件（ERP）供應商Epicor亞洲區域副總裁鄧永泉指，製造業在面對工廠停工、工作模式轉變和語言本地化等疫下和疫後挑戰，必須走向智能製造（Smart manufacturing）發展，才能提升企業競爭力。

【網絡安全】報告：企業資料外洩成本創新高　60%企業轉嫁成本至消費者

惟當各項系統和設置都邁向數碼化時，如何整合和維護將會成為製造商的一大挑戰。

鄧永泉坦言，不論是歐盟提出的「工業4.0」，還是中國的《中國製造2025》，均於十年前已成製造業發展大方向。因此，對製造業而言，數碼轉型已是老生常談。起初製造商的數碼轉型，一般只側著於物料管理方面，或是採用會計軟件來管帳，只求「管好條數」。及後，才著重於優化工序、提升效能、加強部門之間溝通等。

他以一間專製模切機內地企業為例，每張訂單可能只需製10台大型機械，以往生產周期長達約1個月，當中大部分時間是花在整理生產物資和安排原材料等調配工作上。隨業務增長，廠房需要透過.NET Framework軟件，整合如按現有的物料、訂單的交貨期、原料供應各方面的數據，並模擬生產計劃詳情，將生產周期縮短至1星期。

鄧永泉強調，過往人工智能（AI）和機器學習（ML）技術未算成熟，故未被製造業大量應用。但近年相關技術發展成熟，企業可透過AI和ML分析獲得更準確的數據，亦更有效地解決廠房的排序和資源分配問題，讓其在有限的資源下接更多訂單。

AI數據分析　發揮車間最大效能

除了優化生產排程，提升車間效力亦是智能工廠不可忽略的一環。透用物聯網（IoT），可避免員工在特定時間，以人手操作方式為機器進行預防性維護。配合EVA等連接流動物聯網（Mobile IoT）和企業資源規劃（ERP）系統的虛擬助手，更可以感知到問題發生或機器需要維修的情況，準確預測機器停機時間，讓企業即時調整生產流程，發揮車間最大效能。

大量的科技應用於製造業中，固然可以提升生產效力，但如何整合和維護各大系統將會是企業需要面對的一大難題。

整合智能系統　統一管理

據鄧永泉的觀察，5年前，9成的Epicor客戶選擇將系統安裝在硬件伺服器中（On-premises），只有約1成會選用建構在雲端的方案。經歷近3年疫情，與雲端相關方案銷售出現3位數增長，證明製造商不但對ERP、生產執行系統（MES）、客戶關係管理（CRM）等系統需求大幅提升，對雲端方案的需求更甚。

由於企業會就不同系統，選用不同供應商的方案，部分功能或會重複，或需互補。企業更需要一個可以整合不同系統和生產工具的平台，加強系統之間的交流之餘，讓其可以統一管理。

惟面對不少製造業仍沿用On-premises方案，或是混合方案，方案供應商在提供整合平台時，需留意非雲端方案用家的需要。對此，Epicor亦特意將其整合平台設計成可用於雲端和On-premises。

【網絡安全】去年企業遭網絡釣魚損失逾15億　140萬香港員工缺網絡安全培訓　

【數碼轉型】流程自動化　可增效率減成本3成

記者：殷凱怡

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