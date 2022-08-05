【日圓滙價】路透調查：近三分之二策略師認為　日圓反彈只是暫時

據《路透》調查顯示，近三分之二的外匯策略師認為，儘管全球經濟隱現的不確定性抑制了美元走高，但日圓兌美元自7月中旬以來的升值，只是暫時的反彈。

三周前，日圓兌美元一度觸及24年低點， 1美元兌139.38日圓，全年下跌17.5%。但之後匯價反彈，兩周上漲6.9%至130.40。現報133.06，年初至今跌近14%。

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《路透》在8月1日至3日對全球貨幣分析師進行調查，28名受訪者中有17人或61%，表示近期日圓兌美元的強勢不會持續。分析師表示，由於日本央行仍維持其超寬鬆的貨幣政策，在全球央行中較為特立獨行，故日圓短期內不太可能上漲。

Informa Global Markets 的 Tony Nyman 表示，日本央行將10年期國債收益率限制在0.25%，在維持收益率曲線控制（YCC）政策的同時，日元將持續疲軟。

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責任編輯：黃苑筠