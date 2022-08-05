由香港藝術發展局主辦的「藝術‧科技」展覽暨主題展「感官編碼」開幕禮，於今天下午3時假中環街市1樓Steam Hub舉行，並得到文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦女士親臨主持揭幕儀式。主題展「感官編碼」將於明日(7月30日)中午12時正式對公眾開放，展期至8月13日。

「藝術‧科技」展覽在今年7月至10月期間推出三個主題展覽，由12組本地藝術家及藝術團隊，創作了一系列包括互動藝術裝置、虛擬及聲音藝術等作品，將藝術科技帶入社區，讓巿民大眾遊走於虛擬與真實之中，發掘非一般的藝術體驗。

香港藝術發展局主席王英偉博士表示：「藝術與科技的融合，將會是香港藝術發展的新趨勢。未來，我們會繼續發揮本局的優勢，連繫藝術界、學界、商界及社團機構，促進各方合作，產生協同效應，為香港藝術開拓新的發展領域。」

「感官編碼」策展人林欣傑分享他的策展理念：「現代人與科技的關係密不可分，現代藝術家亦不再單純視科技為創作工具。科技有如『第二層皮膚』，創作者透過探索不同科技媒體，打破傳統感官認知的界限。是次展覽中展出的7 個本地創作，用上了編碼程式、機械裝置、動態藝術、數據演算、聲音重組等技術，透過轉換媒體改變既定的感官認知，讓觀眾感受『聽得到的視覺』和『看得到的聲音』。」

「感官編碼」的參展藝術家及藝術團隊包括卡娜、趙朗天、Dimension Plus、馮穎琳和韓家俊、吳澤霖和樓佳、N A T P，以及董永康，七組揉合藝術與科技的作品及裝置，將會為觀眾帶來全新的互動體驗。此外，林欣傑將會與金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎得主hirsk進行一場跨界別的網上演出，將他的超真實 (hyperreality) 系列機械裝置搬到台上，通過機器學習(machine learning)，將hirsk的音樂轉換成影像，以影像譜成音樂，以音樂演繹影像，將觀眾的感官編碼交換。

除展覽外，「感官編碼」亦將於8月6日和7日在鄰近中環街市的H6 CONET舉辦多場藝術家對談、工作坊和研討會。策展人林欣傑會聯同其他參展藝術家及嘉賓，透過與觀衆的互動，帶領觀眾深入瞭解融合了藝術與科技的世界。有興趣的公眾可以到https://www.arts-tech.hk/報名。

得到巿區重建局的支持，三個主題展覽將分別於中環街巿、茂蘿街7號M7及618上海街舉行，除了展覽外，公眾人士可以透過一系列共24個多元化的活動，包括工作坊、研討會和講座等，在藝術家的帶領下，投入藝術科技的世界。

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展覽詳情

「感官編碼」

策展人：林欣傑

藝術家/藝術團隊：卡娜、趙朗天、Dimension Plus、馮穎琳和韓家俊、吳澤霖和樓佳、N A T P、董永康

日期：2022年7月30日至8月13日

地點：中環街市1樓

時間：12:00 – 20:00

「激發的細胞連在一起」

策展人：梁基爵

藝術家：梁基爵、陳家智、葉旭耀、楊鳴謙

日期：2022年8月27日至9月18日

地點：灣仔茂蘿街7號M7 3樓

時間：12:00 – 20:00

「虛空之地」

策展人及藝術家：曲淵澈

日期：2022年10月2日至24日

地點：618上海街地下

時間：12:00 – 20:00

關於展覽和各項活動的詳情，歡迎到「藝術‧科技」展覽官方網站瀏覽：https://www.arts-tech.hk/。所有展覽的入場和活動費用全免。

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（資料由客戶提供）