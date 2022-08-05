【新奇裝置】打機兼養魚　MetalFish推出魚缸主機殼（多圖）

▲ 在主機的魚缸部分設有一個以USB供電的水泵，而厚達5毫米的玻璃面板構成的水箱也有一個專用於養魚及水生植物用的LED 燈條，可透過附送的遙控器進行開關或調整。

不少高階電競主機採用水冷散熱模式，除了提升遊戲效能，透明造型也令主機外觀不再單調。生產主機殼、散熱器及電源供應器品牌MetalFish，最近推出Micro ATX規格的魚缸主機殼，令主機功能大增。

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MetalFish曾經推出名為FISH CUBE的Mini ITX主機殼，將電腦主機與魚缸結合。品牌最近再推出名為「Y2魚缸機箱」的新機殼，把魚缸與MicroATX機殼結合，讓用家可以在使用電腦的同時利用主機魚缸養魚。

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不少用家可能會擔心魚缸主機的線路佈置。在主機的魚缸部分設有一個以USB供電的水泵，而厚達5毫米的玻璃面板構成的水箱也有一個專用於養魚及水生植物用的LED 燈條，可透過附送的遙控器進行開關或調整。

至於規格方面，機殼內有一個2.5吋儲存裝置的支架；考慮到機殼深度及高度，CPU散熱器被限制在90厘米高，顯示卡長度也不得超過22厘米，電源部分也只能安裝一個小型1U或FlexATX電源。

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責任編輯：廖淑瑩

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