【帶你睇盤】樓齡新兼實用企理　將軍澳南SAVANNAH首期69萬

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【保你大】生兒育女教育基金非最重要 小朋友生病可大可小 醫療、危疾保早買遲買分別大
將軍澳南近年有不少新盤落成，吸引不少實力買家進駐。今次介紹的屋苑為SAVANNAH 2A座高層F室，實用面積310平方呎，一房間隔，現叫價690萬元。從相片可見，單位採用開放式廚房設計，浴室處於睡房內，屬套房設計，整體而言，內籠新淨，而且有企理裝修，可即買即住。
以樓價690萬元計，若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要69萬元，月供24,537元，壓力測試下的最低每月入息要求則約58,767元。
|放盤單位
|SAVANNAH 2A座高層F室（物業編號：BU46798442）
|實用面積
|310平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|690萬元
|賣點
|
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢