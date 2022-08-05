【帶你睇盤】樓齡新兼實用企理　將軍澳南SAVANNAH首期69萬

將軍澳南近年有不少新盤落成，吸引不少實力買家進駐。今次介紹的屋苑為SAVANNAH 2A座高層F室，實用面積310平方呎，一房間隔，現叫價690萬元。從相片可見，單位採用開放式廚房設計，浴室處於睡房內，屬套房設計，整體而言，內籠新淨，而且有企理裝修，可即買即住。

以樓價690萬元計，若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要69萬元，月供24,537元，壓力測試下的最低每月入息要求則約58,767元。

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放盤單位 SAVANNAH 2A座高層F室（物業編號：BU46798442） 實用面積 310平方呎 間隔 一房 叫價 690萬元 賣點 低密度住宅，鄰近海濱長廊，環境清幽

5分鐘可步行將軍澳港鐵站

大型商場Popcorn，衣食住行應有盡有

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