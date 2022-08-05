  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (五) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】樓齡新兼實用企理　將軍澳南SAVANNAH首期69萬

股樓投資 17:49 2022/08/05

分享：

分享：

將軍澳南近年有不少新盤落成，吸引不少實力買家進駐。今次介紹的屋苑為SAVANNAH 2A座高層F室，實用面積310平方呎，一房間隔，現叫價690萬元。從相片可見，單位採用開放式廚房設計，浴室處於睡房內，屬套房設計，整體而言，內籠新淨，而且有企理裝修，可即買即住。 

以樓價690萬元計，若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要69萬元，月供24,537元，壓力測試下的最低每月入息要求則約58,767元。 

    點擊圖片放大
    +7
    +6
放盤單位 SAVANNAH 2A座高層F室（物業編號：BU46798442）
實用面積 310平方呎
間隔 一房
叫價 690萬元
賣點
  • 低密度住宅，鄰近海濱長廊，環境清幽
  • 5分鐘可步行將軍澳港鐵站
  • 大型商場Popcorn，衣食住行應有盡有

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3oV5RZc

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

同場加映【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 SAVANNAH 利嘉閣

上一篇文章

【保你大】生兒育女教育基金非最重要　小朋友生病可大可小　醫療、危疾保早買遲買分別大

下一篇文章

【消費券優惠】華懋推出150萬元消費券獎賞　消費滿250元即可換領50元現金券　以Tap & Go消費滿100元可享8%儲值額回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款