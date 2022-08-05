【保你大】生兒育女教育基金非最重要　小朋友生病可大可小　醫療、危疾保早買遲買分別大

筆者一向認為，小朋友沒有太大的人壽保險需要，因為他們沒有任何「經濟價值」，但醫療和意外保障的需要，比成年人有過之而無不及。但不知怎的，很多父母，每當子女出世後，第一件事想到的，就是籌辦教育基金給他們，但卻沒有第一時間想到健康方面的保障。這日筆者約了一位剛為人母的客戶Cecilia，在芳姐的茶餐廳見面，為她的女兒安排保險。筆者跟Cecilia坐下寒暄一下後，她就問筆者這個問題。

Cecilia：「想替阿女買教育基金，應該何時開始？」

森：「儲蓄幾時都可以，早一個月跟遲一個月的分別不大，但如果是保障的話，早一日和遲一日的分別卻可以很大呢！」

Cecilia：「你的意思是，我應該先買醫療保險？」

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森：「對的，準確來說，我會建議妳替她買份住院醫保，另外最好有多一份意外保險，尤其要有意外醫療賠償的保障。」

Cecilia：「你也說得有道理，但我總覺得，教育基金是一個很大的數目，要盡快開始才好。」

森：「其實，突然而來的住院費用，也可以好大的。」

Cecilia：「啊！同意。」

森：「先說住院醫療保障，原來小童由0歲至4歲的入院比率比其他歲數為高，這一點可以從住院醫療的保費率看出來。由5歲起，很多保險公司所定的保費不升反降，直至16歲後才開始遞增。這個也不難理解，因為0至4歲的小孩抵抗力較弱，加上幼兒生病的後果可大可小，因此，父母一旦發覺孩子有任何不妥，都會馬上將他們送院。」

Cecilia：「這個我同意，萬一她有事，我也不想她去公立醫院排隊。」

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森：「正是，住院醫保的好處就是可以讓受保小孩馬上入院，免卻在政府醫院的急症室分流輪候。而且，私家醫院對父母加床陪夜也較有彈性。」

Cecilia：「那麼，有了住院醫保，還要有意外醫療嗎？」

森：「明白妳的想法，但很多時，小朋友跑跑跳跳，不一定會嚴重受傷，而要住院，反而撞傷、擦傷要去診所治療的情況會較多，可以保意外門診的意外醫療賠償便大派用場了！」

Cecilia：「原來是這個意思！那麼，她要買危疾保險嗎？」

森：「為人父母，當然不願自己年幼的子女罹患重病，例如癌病。但如果妳問我意見，我還是認為值得為子女投保危疾保險。原因有2個：第一，如果真的不幸患上重病，治病的支出不會比成人少；第二，小朋友買危疾保險很便宜。我有一位客戶，她女兒在7歲時證實患上血癌，從那時起，她便放棄工作，全職照顧女兒，只靠丈夫一人的收入維持生計。如果女兒有危疾保險，便可以紓緩一下這方面的經濟壓力。」

Cecilia：「明白，那麼，你替我安排一下吧！」

森：「好的，我預備好建議書再跟妳碰面解釋吧！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第770期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨