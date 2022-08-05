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英國明年能源費或升至4萬 改為每3個月調整價格上限

環球社會熱點 18:30 2022/08/05

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英國周四（4日）宣布會改為每3個月調整一次能源價格上限，市場憂慮調整頻率變快勢必令能源費用加速飆升。有投資銀行預計到了明年，每年能源費用或升至4,210英鎊（約4萬港元）。

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英國政府2019年起實施能源價格上限，涵蓋全國2,400萬戶家庭，一般會在每年4月及10月調整上限，即每半年調整一次。

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）周四表示，決定改為每3個月調整一次能源價格上限，指新做法能更快調整價格以適應市場波動。

Ofgem今年4月已上調能源價格上限54%至每年1,971英鎊（約1.88萬港元），創下有史以來的最大升幅。

投資銀行Investec在政府宣布新措施前估計，能源價格上限明年1月將達到3,725英鎊（約3.6萬港元）。但該行預計當局改為每3個月調整一次後，能源價格上限將於明年1月較目前增逾1倍至4,210英鎊，將該月每戶家庭的平均開支推高500英鎊。

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Ofgem承認英國家庭正面對嚴峻寒冬（very challenging winter），但不認可Investec的預測數據，指上述數據與當局的評估相距甚遠。

當局估計調整後，英國家庭今年10月至12月要額外支付60英鎊（約570港元）的能源費。

Ofgem負責人布里爾利（Jonathan Brearley）指能源價格危機導致28間能源商倒閉，並使消費者損失27億英鎊（約257.3億港元）。他為每3個月調整能源價格上限的決定辯護，指此舉有助避免更多能源商倒閉並將成本轉嫁消費者。

他警告市場不應過多預測能源價格變化，又指當能源批發價格回落時，消費者也能更快獲益。

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責任編輯：鄭錦玲

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