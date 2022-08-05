英國生活成本壓力上升 串流平台次季少近80萬戶訂閱

新冠肺炎疫情及俄羅斯與烏克蘭戰爭等因素影響下，英國通貨膨脹急速，民眾生活成本壓力持續增加。當地有調查發現，不少民眾選擇在娛樂方面開始節流，接近80萬戶家庭選擇取消訂閱各大影音串流平台。

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英國廣播受眾研究會（Broadcast Audience Research Board，簡稱Barb）的調查發現，經過兩年內加價兩次後，今年4月至6月間，訂閱Netflix的家庭數減少20.6萬戶。亞馬遜（Amazon）影音平台Prime Video的英國訂戶跌由更大，直接減少58.9萬戶。

不過，迪士尼的Disney+及蘋果的Apple TV+於第2季的訂閱數目亦有上升，分別增加9.1萬及4.3萬戶。只是調查亦顯示，最少訂閱一個串流平台的英國家庭錄得淨跌幅，減少38.2萬戶。

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Barb行政總裁桑普森（Justin Sampson）表示，訂戶減少反映各大影音串流平台亦被生活成功壓力波及。桑普森指雖未問及民眾取消訂閱的原因，但估計3至4月時能源費用上升肯定有衝擊。

Barb指自2014年起作季度調查至今，只有一次發生連續兩季訂戶出現跌幅。桑普森稱最新數據足以證實，英國串流平台訂閱人數在2022年首兩季持續減少。

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責任編輯：吳漢培

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