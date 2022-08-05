  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (五) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國生活成本壓力上升 串流平台次季少近80萬戶訂閱

環球社會熱點 18:15 2022/08/05

分享：

分享：

新冠肺炎疫情及俄羅斯與烏克蘭戰爭等因素影響下，英國通貨膨脹急速，民眾生活成本壓力持續增加。當地有調查發現，不少民眾選擇在娛樂方面開始節流，接近80萬戶家庭選擇取消訂閱各大影音串流平台。

英國能源價格飆WFH成本大增 冬天返公司反而吸引？ 【下一頁】

英國廣播受眾研究會（Broadcast Audience Research Board，簡稱Barb）的調查發現，經過兩年內加價兩次後，今年4月至6月間，訂閱Netflix的家庭數減少20.6萬戶。亞馬遜（Amazon）影音平台Prime Video的英國訂戶跌由更大，直接減少58.9萬戶。

不過，迪士尼的Disney+及蘋果的Apple TV+於第2季的訂閱數目亦有上升，分別增加9.1萬及4.3萬戶。只是調查亦顯示，最少訂閱一個串流平台的英國家庭錄得淨跌幅，減少38.2萬戶。

【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂 【下一頁】

Barb行政總裁桑普森（Justin Sampson）表示，訂戶減少反映各大影音串流平台亦被生活成功壓力波及。桑普森指雖未問及民眾取消訂閱的原因，但估計3至4月時能源費用上升肯定有衝擊。

Barb指自2014年起作季度調查至今，只有一次發生連續兩季訂戶出現跌幅。桑普森稱最新數據足以證實，英國串流平台訂閱人數在2022年首兩季持續減少。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上季破產英企按年增8成 能源費飆升加人手短缺
2022/08/03
上季破產英企按年增8成 能源費飆升加人手短缺
【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月
2022/08/03
【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月
英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償
2022/08/02
英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償
【英揆之爭】辛偉誠最後拉票 承諾7年内減2成入息稅率
2022/08/01
【英揆之爭】辛偉誠最後拉票 承諾7年内減2成入息稅率
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
2022/07/30
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒

你可能感興趣

上季破產英企按年增8成 能源費飆升加人手短缺
16:01 2022/08/03
上季破產英企按年增8成 能源費飆升加人手短缺
【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月
09:05 2022/08/03
【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月
英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償
15:15 2022/08/02
英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償
經濟 英國 通脹 Netflix 串流 Disney Apple TV Apple

上一篇文章

英國明年能源費或升至4萬 改為每3個月調整價格上限

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】夏洛特小公主驚喜現身 黑白間條裙即斷貨
【英國王室】夏洛特小公主驚喜現身 黑白間條裙即斷貨
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【美國六合彩】幸運兒獨贏過百億獎金 扣完稅得返呢個數？
【美國六合彩】幸運兒獨贏過百億獎金 扣完稅得返呢個數？
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間18:00）
美麥當勞駭人槍擊案 員工因薯條太凍遭槍擊腦死亡
美麥當勞駭人槍擊案 員工因薯條太凍遭槍擊腦死亡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款