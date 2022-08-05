奇雲史柏西上訴失敗賠逾2.4億 在英涉性侵將受審

奧斯卡影帝、美劇《紙牌屋》主演奇雲史柏西因涉及多宗性侵醜聞，被媒體製作公司MRC控告毀約。美國法院去年底裁定奇雲史柏西要賠償近3,100萬美元（2.42億港元）損失，他不服結果上訴。法官周四（4日）裁定奇雲史柏西上訴失敗。他在英國涉及多宗性侵男子，案件將在明年開審。

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奇雲史柏西（Kevin Spacey）在首5季Netflix劇集《紙牌屋》飾演男主角Frank Underwood，影集與奇雲史柏西急速爆紅。但奇雲史柏西於2017年捲入連串性騷擾醜聞後被Netflix踢走，媒體製作公司MRC因而要刪去他在《紙牌屋》的角色，重新撰寫劇本及縮短集數。

MRC於2019年控告奇雲史柏西違約，並提出索償；仲裁法院去年11月裁定他要向MRC賠償近3,100萬美元（2.42億港元）。

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奇雲史柏西不服結果並提出上訴，外媒取得法庭文件顯示，法官Mel Red Recana周四指，奇雲史柏西及其代表律師無法證明MRC提出的索償金額不合理，無法證明MRC任意制定雙方合約，因此裁定他上訴失敗。MRC代表律師指對法院的裁決感到滿意。

奇雲史柏西現時仍面對多宗性侵案指控，他上月中在英國出庭作供，否認在2005年至2013年在當地性侵犯3名男子。法院於明年6月6日起，就案件展開3至4周審訊，明年初舉行聽證會。

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責任編輯：郭麗明