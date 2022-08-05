  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (五) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奇雲史柏西上訴失敗賠逾2.4億 在英涉性侵將受審

環球社會熱點 17:26 2022/08/05

分享：

分享：

奧斯卡影帝、美劇《紙牌屋》主演奇雲史柏西因涉及多宗性侵醜聞，被媒體製作公司MRC控告毀約。美國法院去年底裁定奇雲史柏西要賠償近3,100萬美元（2.42億港元）損失，他不服結果上訴。法官周四（4日）裁定奇雲史柏西上訴失敗。他在英國涉及多宗性侵男子，案件將在明年開審。

傳碧咸嫂與新抱不和冷戰 【下一頁】互睇對方唔順眼 【下一頁】

奇雲史柏西（Kevin Spacey）在首5季Netflix劇集《紙牌屋》飾演男主角Frank Underwood，影集與奇雲史柏西急速爆紅。但奇雲史柏西於2017年捲入連串性騷擾醜聞後被Netflix踢走，媒體製作公司MRC因而要刪去他在《紙牌屋》的角色，重新撰寫劇本及縮短集數。

MRC於2019年控告奇雲史柏西違約，並提出索償；仲裁法院去年11月裁定他要向MRC賠償近3,100萬美元（2.42億港元）。

Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利 （多圖） 【下一頁】

奇雲史柏西不服結果並提出上訴，外媒取得法庭文件顯示，法官Mel Red Recana周四指，奇雲史柏西及其代表律師無法證明MRC提出的索償金額不合理，無法證明MRC任意制定雙方合約，因此裁定他上訴失敗。MRC代表律師指對法院的裁決感到滿意。

奇雲史柏西現時仍面對多宗性侵案指控，他上月中在英國出庭作供，否認在2005年至2013年在當地性侵犯3名男子。法院於明年6月6日起，就案件展開3至4周審訊，明年初舉行聽證會。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

傳碧咸嫂與新抱不和冷戰 互睇對方唔順眼
今日
傳碧咸嫂與新抱不和冷戰 互睇對方唔順眼
英夫婦連生10個仔追女成功 再追1仔1女宣布封肚
今日
英夫婦連生10個仔追女成功 再追1仔1女宣布封肚
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
今日
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
【泰國酒店】推1泰銖住宿搶客 送300泰銖餐飲消費額
今日
【泰國酒店】推1泰銖住宿搶客 送300泰銖餐飲消費額
【新冠疫情】北韓稱接近所有發燒者已康復 南韓再增11萬確診
今日
【新冠疫情】北韓稱接近所有發燒者已康復 南韓再增11萬確診

你可能感興趣

傳碧咸嫂與新抱不和冷戰 互睇對方唔順眼
今日 16:16
傳碧咸嫂與新抱不和冷戰 互睇對方唔順眼
英夫婦連生10個仔追女成功 再追1仔1女宣布封肚
今日 15:45
英夫婦連生10個仔追女成功 再追1仔1女宣布封肚
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
今日 15:10
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
醜聞 演員 電視劇 美國 Netflix 性騷擾 法官 媒體 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間18:00）

下一篇文章

傳碧咸嫂與新抱不和冷戰 互睇對方唔順眼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】夏洛特小公主驚喜現身 黑白間條裙即斷貨
【英國王室】夏洛特小公主驚喜現身 黑白間條裙即斷貨
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【美國六合彩】幸運兒獨贏過百億獎金 扣完稅得返呢個數？
【美國六合彩】幸運兒獨贏過百億獎金 扣完稅得返呢個數？
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間18:00）
美麥當勞駭人槍擊案 員工因薯條太凍遭槍擊腦死亡
美麥當勞駭人槍擊案 員工因薯條太凍遭槍擊腦死亡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款