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【消費券優惠】華懋推出150萬元消費券獎賞　消費滿250元即可換領50元現金券　以Tap & Go消費滿100元可享8%儲值額回贈

理財智慧 17:26 2022/08/05

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為支持第二輪電子消費券計劃，華懋集團再度推出消費券現金回贈優惠。由8月7日起，顧客到華懋集團旗下七大商場：如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，以及中環街市消費，將可享有購物及餐飲回贈優惠；中環街市更推出「賞你中」夏日消費賞大抽獎，禮物總值高達15萬港元。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

由8月7日起，凡於華懋集團旗下七大商場及中環街市，以六大指定電子消費平台，包括：支付寶香港、八達通、Tap＆Go 「拍住賞」、 WeChat Pay 香港、PayMe及BOC Pay即日單一消費滿250元或以上，即可換領50元購物餐飲現金券乙張；而即日單一消費滿500元或以上，即可換領50元購物餐飲現金券兩張，總值100元。顧客消費滿100元即可使用50元現金券乙張，不可累積使用，

如心廣場同步推出獨家限定禮遇，活動期間凡即日單一消費600元或以上，除了可獲得50元購物餐飲現金券兩張外，更可額外獲得50元如心酒店餐飲現金券乙張。

【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處招聘採購主任 月薪逾2.8萬元 入職條件一覽【見下頁

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此外，由8月7日至9月7日，中環街市將會繼續聯同 Tap & Go「拍住賞」推出獨家優惠，顧客凡以 Tap & Go「拍住賞」政府消費券計劃帳戶內「二維碼支付」功能，於中環街市指定商戶消費滿100元，可享8%「拍住賞」儲值額回贈，上限為50元。

除了一般現金券及回贈獎賞外，由即日至9月4日，中環街市會員於中環街市以電子貨幣單一消費每滿300元，即可參加「賞你中」夏日大抽獎1次。有機會即時贏得最新電子產品，包括：HUAWEI MateBook 14s、HUAWEI MatePad Pro 12.6”、 HUAWEI FreeBuds Pro等。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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撰文 : 陳楚琨

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