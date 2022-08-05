【周末好去處】東薈城 x 罐頭豬LuLu 3大超萌全新戶外打卡裝置 5大主題40個特色攤位

由東薈城名店倉首度聯乘罐頭豬LuLu攜手打造的「夏日綠『豚』園」主題活動，由8月中旬起一連3個周五至周日，將會延伸至戶外成為「夏日綠『豚』園戶外市集」。3大打卡位包括了佇立廣場中央的3.7米高《綠油油蜜蜂LuLu豬》、《農莊快樂大門》及《仲夏音樂帳篷》主題裝置。

市集更匯聚了40個5大主題特色攤位，包括本地農作物、有機產品、社企商品、本土手作以及特色美食，更有網紅Jerry C.及其姊親自主理的特式奶茶品牌Home Brew Tea，以及王浩信胞弟主理的twc.coldbrew，為大家帶來不一樣的嶄新綠色購物體驗。活動期間LuLu豬將會不定時帶來田園風現場音樂表演及多元工作坊，與大家共度悠然寫意的週末時光。

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3大戶外打卡場景

造型多變的LuLu豬換上可愛的全新動物造型與粉絲見面，親臨彷如置身郊外的「農莊快樂大門」，呆萌的小稻草人LuLu豬，熱切地恭候著各位到來，快快合照留念拍下至萌照片吧！至於場內最引人注目的絕對是3.7米高「綠油油蜜蜂LuLu豬」，勤勞的蜜蜂LuLu豬破天荒添上綠油油色彩，為大家準備甜美的蜂蜜，與大家共度綠色夏日！至於貓頭鷹LuLu豬與朋友更會在「仲夏音樂帳篷」期待著即將舉行的各個音樂表演與工作坊。

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40個綠色及創意攤位

40個特色攤位分為5大主題：多個推動本地復耕運動的農產品和社企團體，包括斜棟社企及Grow Something等所種植的有機蔬果、以回收本地樹木再製作成精緻實用的木製手工藝品的香港木庫、售賣由智障及其他殘疾學員製作的藍染產品及驅蚊水的懷智匡業及出售由村民製成的自家製醬油及醬料的二澳農作社；有機產品除了天然美味的食品外，更有崇尚天然美容人士喜愛的護理用品 如J's Handmade; Lemon on the Rock；而BBear Online 黑熊自家製作的純天然驅蚊防蠓草本包，除有多款布料供選擇外，亦另有蠶豆症人仕及孕婦專用的草本包；戶外市集當然少不了本土手作攤位：活躍於本地手作市集的Isa-Bella-C，100%香港製造，專注小眾鈎織袋訂製，袋款簡約實淨耐用；至於市集內的特色美食，LuLu豬推薦以售賣以不含防腐劑的手工曲奇蛋糕甜點聞名的Circle Bakery。名人網紅店方面則有就有Jerry C.及其親姊親自主理的特式奶茶品牌茶家宅及王浩信胞弟主理的twc.coldbrew。

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戶外市集詳情：

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場 日期：2022年8月12至14日、19至21日及26至28日 時間：每日中午12時至晚上7時 入場：免費開放 備註：有關出席攤位的詳情或因天氣影響而作特別安排，請留意商場Facebook專頁

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責任編輯：嚴浩文