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【長和系】中國屈臣氏拓展保健品市場　增設健康樂活專區

股市 17:00 2022/08/05

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中國屈臣氏拓展保健品市場　增設健康樂活專區

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團宣布，為滿足顧客對保健產品及服務日益增長的需求，中國屈臣氏率先於北京、上海、廣州、深 圳、重慶、成都及武漢等270 個城市，超過1,200家店舖及雲店增設健康樂活專區，進一步加速擴展保健產品業務。

健康樂活專區提供無縫的O+O（線下及線上）購物體驗，現有近1,500款保健產品，有望年內突破 1,800 款。保健產品主要分為六大種類，包括各種維他命補充劑、健康食品、美肌食品、個人護理、季節性護理及健康護理產品。

顧客除了可以到訪門市的健康樂活專區，亦可以透過屈臣氏雲店進行線上 購物，並享用閃電送服務，只需 30 分鐘，產品便送到府上。此外，配合O+O購物體驗，顧客可以享用企業微信一對一專屬顧問服務，取得個人化的健康諮詢及美妝護膚建議。

中國屈臣氏行政總裁高宏達表示，隨著顧客愈來愈關心自己及家人的健康，屈臣氏除了繼續發展美妝及個人護理產品業務，更將進一步拓展保健品市場，滿足顧客與日俱增的需求。

成立OPTIMO品牌創新增長中心

另外，中國屈臣氏亦成立OPTIMO品牌創新增長中心，幫助不同規模的品牌拓展業務，制定一站式的市場推廣方案，增加市場佔有率，從而提升銷售額。

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編輯：袁諾曦

港股 屈臣氏 長和（00001）

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