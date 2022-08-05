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【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」

股市 17:00 2022/08/05

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【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」

港府籌備「紅黃碼」制度管理感染新冠病毒和海外抵港人士多時，多方消息指，港府原訂本周公布將「安心出行」改版為「紅黃碼」，同步宣布縮短7日酒店隔離檢疫期至4日或5日。綜合市場消息，港府因「未解決技術問題」而取消原訂周五（5日）的發布會，亦有消息指港府會在下周一（8日）公布「紅黃碼」和縮短酒店隔離檢疫安排。

《南華早報》今日報道，行政長官李家超原訂今日與顧問開會決定紅黃碼制度，並且安排下午正式公布安排，以及安排官員與酒店業界會面，惟最終因應「技術問題」而推遲，但報道未有解釋涉及哪方面技術問題。

最新消息指，港府最快下周一公布有關安排。

雖然近期香港感染新冠病毒個案反覆增加，但商界特別金融界對香港放寬出入境的聲音不斷提升，認為長期限制將結構性影響香港國際金融中心吸引力。

香港籌備11月舉行國際投資峰會　據報有獲邀銀行歐美高層要求毋須酒店隔離，可見【下一頁】

新學年幼稚園及小學只可安排半天課 中學全校9成學生接種疫苗可全日面授 繼續每日快測，可見【下一頁】

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【施政報告】投資基金公會：紅黃碼未能與其他金融中心看齊、須清晰免隔離路線圖　倡允許內地養老金投資MPF

【紅黃碼】安心出行料本周改版成「紅黃碼」　黃碼僅適用於海外入人士、料7日酒店檢疫可縮短

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編輯：麥德銘

經濟 隔離檢疫 安心出行 國際金融中心 出入境管制

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