【實用功能】Microsoft Word增「審閱模式」　防誤刪共用文件（附教學）

▲ 微軟最近在Microsoft Word增設「審閱模式」（Review Mode），讓其他用家在此模式中，只能進行審查並提供建議。

雲端協作可以讓企業團隊、夥伴在線上共用與編輯文件，省卻傳遞的時間。但進行協作時，不時會發生誤改、誤刪的情況。針對該問題，微軟最近在Microsoft Word增設「審閱模式」（Review Mode），讓其他用家在此模式中，只能進行審查並提供建議。

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微軟在官方網誌中宣布，將推出「審閱模式」（Review Mode），讓其他人在受邀的情況下，進行文件檢視及提供建議。在審閱模式下，受邀用家沒有編輯權，但允許其以附註、修訂的形式為文件添加建議；而文件擁有者或具有編輯權限的協作者，則可以視乎情況將用戶所標註的建議合併並更改。

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不過，審閱模式僅適用於儲存在OneDrive或OneDrive for Business的文件；而審閱模式目前只適用於網頁版Word、Windows及Mac版本的Word測試版。

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如用家要為共用文件設定協作者的權限，可以參照下面步驟：



（1）若要共用任何Word文件以供審閱，可按「共用」按鈕，然後選擇「共用」指令。

（2）在網頁版Word、Windows與macOS版中，可增加審閱文件的用戶，並且將其設定為可以審閱（Can Review）權限。

（3）用戶也可以在「連結設定」的「其他設定」中選擇該選項，而被列為審閱模式的協作者也會以審閱模式下開啟共用文件。

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責任編輯：廖淑瑩

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