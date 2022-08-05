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新都城驚現時光倒流價　高層三房跌穿「8字頭」　近四年同類新低

股樓投資 17:17 2022/08/05

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雖然香港仍未加息，但二手樓價率先受壓，就連指標藍籌屋苑也連錄低價成交。美聯物業黃少明表示，新都城1期4座高層D室，實用面積526平方呎，三房一套間隔，內櫳企理，原叫價800萬元，終減價65萬元，以735萬元易手，實用呎價約13,973元，創2018年以來同類面積單位新低。 

從代理提供的相片可見，單位位於高層，而且裝修企理。資料顯示，原業主於2012年6月以425.5萬元購入上址，現帳面獲利309.5萬元，物業期內升值約73%。 

    點擊圖片放大
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談到近期市況，黃少明表示，新都城本月暫錄2宗成交，平均呎價約1.5萬元。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新都城 美聯物業

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