【南韓登月】南韓首個月球軌道探測器　搭乘SpaceX火箭升空

▲ 本次升空的探測器名為「Danuri」，韓文的意思是「享受月球」。（法新社）

現時美國、中國和印度是擁有月球探測器的國家，而南韓很可能是探索月球的第四個國家。據外媒《NIKKEI Asia》 報道，南韓首個月球軌道探測器，已於美國搭乘SpaceX獵鷹9號火箭成功升空，該探測器將負責探查南韓未來登月的著陸點。

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為邁出探索月球的第一步，南韓在該登月計畫上總共投資了1.8億美元（約14.1億港元）。今年5月，南韓加入了一個由美國太空總署（NASA）領導的聯盟，並協助其登月計畫。

本次升空的探測器名為「Danuri」，韓文的意思是「享受月球」。韓國航空航天研究所所長Sang-Ryool Lee表示，Danuri只是一個開始，韓國已計畫在2030年，於月球降落該國研發的機械人探測器。

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據悉，Danuri重量達678公斤，搭載高分辨率鏡頭、廣角偏光鏡頭、伽瑪能譜儀（Gamma Spectrometer）、陰影鏡頭等科學儀器，其中一個相機更會為NASA探索月球兩極的火山口。

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責任編輯：陳卓賢