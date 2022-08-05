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【港元定存】1年港元定存最高3.18厘 存百萬賺息逾3.1萬

16:39 2022/08/05

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滙豐、渣打本周鬥加港元定存息。

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8月開局首周，面對銀債加保底息至4厘的競爭，以及本港走資潮加劇，11間大小行鬥加港元定期存款息，包括集友及上商於今天（8月5日）全面調升短中長息。

而日前滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 先後出招，TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）調升3個月年息0.1厘、至1.8厘，平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）及建行亞洲全面加息，星展調升3個月或以上年息，華僑永亨及工銀亞洲則向長息埋手，交銀香港更一周兩連加。
 
專家指，總額400億元的銀債料於本月推售，適逢走資壓力驟增，遂料加息搶存戰持續。

花旗3個月期2.48厘  晉升榜首

反觀，全周花旗加完又減，大眾銀行卻減完再加。正因多行調息，本周的高息榜再掀爭霸戰，最大變化是3個月期，因富邦的8.88厘已下架，花旗的2.48厘晉級榜首，險勝富邦2.4厘，建行亞洲亦加至相同存息，兩中台資行並列亞軍，而星展及交銀香港皆以2.2厘排第3。

半年期方面，仍以富邦的2.9厘居首，星展加至2.5厘重返亞軍，建行亞洲以2.45厘險守季軍。相反，花旗加完又減0.29厘，新報2.25厘，遂失落三甲。

1年期排名也有大執位，華僑永亨新推3.18厘，超越富邦的3.1厘而稱霸，緊接其後是大眾財務的3厘，工銀亞洲的2.9厘只排第4，東亞 （00023） 的2.88厘仍穩守5甲。

華僑永亨超高息  「宏富理財」尊享

全周吸存戰有3大焦點，分別為︰（1）兩間發鈔行突出擊，這是渣打下半年第2度加息，對上一次是7月4日，滙豐更是5月至今第5度加息。（2）虛銀重手還擊，平安壹賬通勁加半年期1.2厘、至2.2厘，1年更大幅上調1.4厘，新報2.7厘。（3）再現兩個破頂息，除了1年期的3.18厘外，華僑永亨加388天0.28厘、至3.28厘，打破本周一工銀亞洲才上調此長息0.1厘、至3.1厘，再創新高。華僑永亨超高息不設上限，惟名額有限，且是旗下「宏富理財」客戶尊享，要求理財總值為100萬元或等值。如大戶斥百萬元開立1年定存，賺息31,800元。

再細閱大行攻勢，渣打周二（2日）驟加1個月年息0.09厘，新息率報0.1厘，半年及1年齊上調0.2厘。滙豐昨（4日）加3個月0.2厘，半年及1年更齊加0.3厘。

單以大行比拼，目前3個月以中銀香港 （02388） 的1.2厘冠絕發鈔行，撼贏滙豐的1厘，渣打為0.7厘。半年期滙豐加至1.7厘，已追貼中銀，渣打為1.3厘。1年期渣打另有2.4厘之選，勝過中銀的2.2厘，拋離滙豐的2.1厘。渣打剛把門檻10萬的年息加至1.7厘，而最高息的2.4厘，入場費僅1萬元，惟只限網上或手機銀行開立。

花旗降港GDP預測  全年看升0.5%

金管局於周三承接逾141億元港元沽盤，乃自5月中接錢以來最多，銀行體系總結餘跌穿1,300億元，今天（5日）只得1,292.93億元。

此外，展望後市，市場緊盯下周五（12日）正式公布本港第2季GDP，以及官方下調今年全年經濟預測。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，剛把今年香港全年經濟增長預測調低1個百分點至0.5%。大新 （02356） 料微增0.2%，上商研究部主管林俊泓估計微升0.6%，信銀國際首席經濟師卓亮料升介乎0.5%至1%，暫以星展香港經濟師謝家曦最進取，料升1%。

不過，外資大行普遍預期今年全年本港經濟仍陷負增長，總商會及高盛齊料下跌0.5%，摩通料跌0.7%，野村料跌1%，大和最悲觀，相信收縮1.7%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

上海商業銀行 集友銀行 交銀香港 工銀亞洲 華僑永亨銀行 建行亞洲 滙立銀行 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 定期存款

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