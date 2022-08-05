【美元定存】美元定存1年高息王3.6厘 港銀鬥搶美金

▲ 發鈔行罕有全面上調美元定存息。

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港銀續搶美金，甫踏入8月，暫有8間大小行調整美元定期存款息，當中有7間鬥加，包括集友今天（8月5日）全面加息，當中加幅最勁是368天，大升0.6厘，新息率報3.1厘，問鼎長息榜第二高息。專家指，發鈔行罕有鬥加息，中小行被迫迎戰還擊，因滙豐（HSBC）昨天（4日）全面加存息，渣打香港 （02888） 更率先於本周二（2日）出手。

同樣，工銀亞洲、大眾銀行及上商調升短中長息。可是，花旗卻減息，微降半年期0.05厘、至2.84厘，1年微削0.02厘、至3.01厘，即使美資大行減息，新息率仍高踞三甲之列。

業界指，地緣政局升級，累股滙債甚波動，疊加9月起聯儲局再加快收水，業界爭相以高息吸存，力搶防守族的避險游資。

中銀3個月1.6厘 稱冠發鈔行

滙豐昨加3個月及半年美元定期存息0.2厘，新息率分別報1.2厘及1.8厘，1年加0.1厘、至2.1厘。渣打則把3個月勁加0.4厘、至1.3厘，半年及1年齊加0.2厘，分別報1.5厘及1.9厘。

比拼發鈔行，中銀香港3個月現有1.6厘，跑贏渣打的1.3厘及滙豐的1.2厘。半年期滙豐加至1.8厘，追貼中銀，渣打為1.5厘。中銀1年更達2.2厘，亦冠絕發鈔行，滙豐為2.1厘，渣打是1.9厘。

另一方面，總覽各存期高息王，7天短存以恒生 （00011） 的8.5厘摘冠。無論是1個月、3個月、半年及1年皆以富邦奪冠，分別報3.38厘、3.28厘、3.4厘及3.6厘。

光大證券料美滙 今年守穩百關

美滙指數暫約在105關整固，展望前景，專家料年底仍守穩百關。光大證券國際環球市場及外滙策略師黃俊能回應本報查詢指，下半年美滙指數的高低位料介乎98至109.14，年底目標價為100，預期聯儲局今年9月將再加息0.5厘，並於11月及12月的兩次會議中各加0.25厘，明年開始暫緩加息。

黃俊能剖析，儲局主席鮑威爾已表明，往後加息幅度將取決於經濟數據，並在適當時間將可能減慢加息步伐。雖然美國通脹仍處高位，但經濟數據已出現回軟迹象，尤其是消費者和企業出現歷來最高的悲觀情緒，所以市場開始預期儲局將放慢收緊貨幣政策步伐，以應對經濟或呈現衰退，債息回落同時拖累美元表現。

但黃俊能補充，由於佔美滙指數八成比重的歐元、英鎊及日圓，各自面對經濟衰退、政治問題及套息沽壓等負面因素，成為美元仍穩守百關的主因，相信滙匯指數下半年於100以上水平波動。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源