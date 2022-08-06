【餓「新」嘗啖＠iM網】難忘最隱密的薈館 最張揚的食材

這天朋友說去星薈館吃飯，車已停在門口，仍找不到入口，摸索了一會才得門而入。佔地三萬八千呎的地方，位置及入口雖不起眼，但踏上樓梯後就感受到氣派的富麗堂皇。長而寬的走廊，走極未到盡頭，兩旁放滿珍藏佳釀、陳年茶餅，茶具、掛畫與家俬琳琅滿目，華麗而優雅。奇怪只見走廊不見大堂，原來，這裏全是貴賓房，間間都空間感十足，私隱度極高，在寸金尺土的香港，擁有如此偌大空間的貴賓房，真的不多。

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

「我們今天要吃的巴丁魚，是馬來西亞的名魚。」朋友事先張揚。從沒聽過巴丁魚的筆者，好奇心全來。巴丁魚原來是繼「忘不了」後，排名第二的馬來西亞名魚，兩者源自同一產地，由於巴丁魚外觀如鯊魚，所以又叫「淡水鯊」。又由於巴丁魚能在空氣中呼吸，經常浮上水面，運動量比一般魚大，故肉質也較堅實鮮美。懷着好奇心，終於等到主角上場：梅子豉汁蒸野生巴丁。果然肉質堅實，魚脂豐厚，伴以梅子豉汁，更加惹味，一吃難忘。

▲ 梅子豉汁蒸野生巴丁，一吃難忘。

焗西班牙黑毛乳豬，也非常有驚喜！這黑毛乳豬烤得煞是出色，真正皮脆肉嫩，薄薄的皮下是嫩滑的香肉，肉汁與自家研發的醬料完美結合，非常好吃，就連豬手豬腳，我們都不放過，差點連骨都食埋。

焗龍蝦吃得多，這天吃的竟是酥炸軟殼水晶龍蝦！據說是米芝蓮餐廳推薦的食材，龍蝦養殖獲政府漁業持續發展基金資助，是罕有的本地養殖精品海鮮，因為龍蝦脫殼後一小時內軟殼就會硬化，故需要時刻密切監測。如此難能可貴的龍蝦，全隻百分百可吃，除了沒有殼外，肉質更嫩，味道也鮮甜，真的可以連渣都食埋。

▲ 酥炸軟殼水晶龍蝦。

脆皮芝麻農圃雞，選用的是本地農場自家研發的農圃雞，由於沒有添加激素或增肉劑，成長期較一般雞長，脂肪含量更低，肉味更濃郁，就算伴以芝麻，也能吃出雞味。

▲ 脆皮芝麻農圃雞。

這天的主角個個不凡，配角前菜同樣出色。

由「青年環球廚神」楊智明師傅演繹的各式淮揚美饌，令人目不暇給食指大動。

山渣鵝肝：將鮮山渣打蓉製成薄皮包著鵝肝醬，體驗出山渣的酸甜及鵝肝醬的濃香，味道和口感都有驚喜。

▲ 山渣鵝肝，味道和口感頗有驚喜。

老四川燈影魚片：用上十斤以上的去骨魚肉，片薄到可以透光，刀工非常利害，魚片用暖油慢炸再加上四川紅油糖膠煮製而成，片片都見廚師心機。慢煮金陵鹽水鴨：皮白肉嫩、肥而不膩、香鮮味美。

▲ 老四川燈影魚片，薄可透光

千層醬脆瓜：亦是刀工菜，遠望像是蘿蔔絲酥，其實是醬蘿蔔的升級版，每件用梳衣刀法2O刀不斷，然後盬淹、泡水至入味，入口爽脆。椒麻鮮螺片伴萵筍結：螺薄片拌藤椒油與鮮青花椒，鮮美，再配用上連刀法切不斷的萵筍，味道更加清新爽口。

▲ 婉如蘿蔔絲酥的千層醬脆瓜。

一頓飯下來，吃了三個多鐘，真是快樂不知時日過，這餐，就算是最隱密的快樂吧！

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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