【山地悠遊人生@iM網欄】7月去兩牙，8月去北歐

對西班牙人來說，8月實在不適合工作，必須休假好好去享受人生。 8月份日照時間長，從清晨 6 點到晚上 10 點，正常溫度超過 40 度，遇到熱浪來襲氣溫會超過 50 度。

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白領階層一定去海外度假，家長會配合孩子的暑假時間請假，規劃全家出遊。不少老闆瀟灑地選擇整個8月關門，很多米芝蓮餐廳從7月底就提前放假一直到八月底才開門營業！

▲ Disfrutar，世界排名第三的餐廳，星期六、日休息。8月份關門去度假！

如果喜歡躺平式旅遊，在海邊租個房子，每天躺在沙灘上還行。如果是想逛景點，每天到處觀光，那不建議八月份去。烈日當空，根本走不動，沒幾步就要休息，要不然會中暑。相反7月初去，旅客不多，酒店價格可以接受，新鮮水果開始上市。九月份去也是不錯的季節，機票優惠，各種各樣的水果都很便宜。

▲ 西班牙的餐廳，下午4-8點關門，午睡時間。

但要留意西班牙人的作息時間，他們習慣Siesta午睡，在西班牙午睡文化仍然根深蒂固，辦公室工作的白領會在下午 2 -4 點之間吃午飯。 他們的工作時間是早上九點到下午兩點，然後是下午4到 8 點，小商店也會在下午2-5點關閉。 餐廳的營業時間就更奇怪，通常中午12點開門，但如果你12點走進去，一個客人都沒有，一般要下午2點才是午餐高峰期，到下午4點結束，然後關閉，雖然晚上7-8點很多餐廳開始重新開門，但西班牙人習慣晚餐時間較晚，通常9點進餐廳坐下來喝杯飲料，然後聊天，10點開始吃晚飯，吃到凌晨是很平常的。

▲ 八月份的丹麥，早晚氣溫只有十度，必須穿外套，當地人喜歡到森林小屋渡假。

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這些年來去過西班牙很多次，真心覺得7月是到西班牙和葡萄牙最好的月份，最好不要8月份去，但8月份最適合去北歐。

▲ 八月盛夏，瑞典的朋友喜歡在公園野餐，他們沒有分享食物習慣，所有零食和酒都是自備，自己吃自己帶的那份。

▲ 八月份挪威要凌晨三點才日落，晚上10點的海邊，一對情侶溫馨的約會，那種氛圍我真的捨不得離開，可惜我要趕最後一班公車。

想看極光，當然是冬天去北歐，但日照短，天氣寒冷，沒法享受北歐的風情。但8月份北歐日照時間最長，幾乎24小時白晝，氣溫約25度。最適合去丹麥、挪威和瑞典，風景優美，治安好。北歐人八月很少出國旅遊，一般都在本國享受陽光，三五好友相約在公園野餐，在河邊日光浴，在海邊浪漫約會。唯一可惜的是海水很冷，無法游泳。早晚溫差大，需要帶備厚外套。

▲ 盛夏，北歐人享受陽光，上班族趁午飯空檔在海邊暴曬。

▲ 在北歐逛街，絕對不會有擁擠的感覺。

▲ 瑞典人三五好友相約在公園野餐，即用即棄的燒烤爐。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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