  • 31°C
香港時間 : 2022807日 (日) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山地悠遊人生@iM網欄】7月去兩牙，8月去北歐

名人薈萃 11:13 2022/08/07

分享：

分享：

對西班牙人來說，8月實在不適合工作，必須休假好好去享受人生。 8月份日照時間長，從清晨 6 點到晚上 10 點，正常溫度超過 40 度，遇到熱浪來襲氣溫會超過 50 度。

 

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

 

白領階層一定去海外度假，家長會配合孩子的暑假時間請假，規劃全家出遊。不少老闆瀟灑地選擇整個8月關門，很多米芝蓮餐廳從7月底就提前放假一直到八月底才開門營業！

 

Disfrutar，世界排名第三的餐廳，星期六、日休息。8月份關門去度假！

如果喜歡躺平式旅遊，在海邊租個房子，每天躺在沙灘上還行。如果是想逛景點，每天到處觀光，那不建議八月份去。烈日當空，根本走不動，沒幾步就要休息，要不然會中暑。相反7月初去，旅客不多，酒店價格可以接受，新鮮水果開始上市。九月份去也是不錯的季節，機票優惠，各種各樣的水果都很便宜。

 

西班牙的餐廳，下午4-8點關門，午睡時間。

但要留意西班牙人的作息時間，他們習慣Siesta午睡，在西班牙午睡文化仍然根深蒂固，辦公室工作的白領會在下午 2 -4 點之間吃午飯。 他們的工作時間是早上九點到下午兩點，然後是下午4到 8 點，小商店也會在下午2-5點關閉。 餐廳的營業時間就更奇怪，通常中午12點開門，但如果你12點走進去，一個客人都沒有，一般要下午2點才是午餐高峰期，到下午4點結束，然後關閉，雖然晚上7-8點很多餐廳開始重新開門，但西班牙人習慣晚餐時間較晚，通常9點進餐廳坐下來喝杯飲料，然後聊天，10點開始吃晚飯，吃到凌晨是很平常的。

 

八月份的丹麥，早晚氣溫只有十度，必須穿外套，當地人喜歡到森林小屋渡假。

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

 

這些年來去過西班牙很多次，真心覺得7月是到西班牙和葡萄牙最好的月份，最好不要8月份去，但8月份最適合去北歐。

 

八月盛夏，瑞典的朋友喜歡在公園野餐，他們沒有分享食物習慣，所有零食和酒都是自備，自己吃自己帶的那份。

八月份挪威要凌晨三點才日落，晚上10點的海邊，一對情侶溫馨的約會，那種氛圍我真的捨不得離開，可惜我要趕最後一班公車。

想看極光，當然是冬天去北歐，但日照短，天氣寒冷，沒法享受北歐的風情。但8月份北歐日照時間最長，幾乎24小時白晝，氣溫約25度。最適合去丹麥、挪威和瑞典，風景優美，治安好。北歐人八月很少出國旅遊，一般都在本國享受陽光，三五好友相約在公園野餐，在河邊日光浴，在海邊浪漫約會。唯一可惜的是海水很冷，無法游泳。早晚溫差大，需要帶備厚外套。

 

盛夏，北歐人享受陽光，上班族趁午飯空檔在海邊暴曬。

在北歐逛街，絕對不會有擁擠的感覺。

瑞典人三五好友相約在公園野餐，即用即棄的燒烤爐。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 山地悠遊人生

最新專欄文章 更多

【山地悠遊人生@iM網欄】火山採冰 最後一位採冰匠
2022/07/31
【山地悠遊人生@iM網欄】火山採冰 最後一位採冰匠
【山地悠遊人生@iM網欄】免費補習天地 參與跟捐款同樣重要
2022/07/24
【山地悠遊人生@iM網欄】免費補習天地 參與跟捐款同樣重要
【山地悠遊人生@iM網欄】從助學到綜合援助 苗圃行動30年
2022/07/17
【山地悠遊人生@iM網欄】從助學到綜合援助 苗圃行動30年
【山地悠遊人生@iM網欄】克羅地亞 藍洞秘境
2022/07/10
【山地悠遊人生@iM網欄】克羅地亞 藍洞秘境
【山地悠遊人生@iM網欄】酒店中的神壇-Aman 安縵
2022/07/03
【山地悠遊人生@iM網欄】酒店中的神壇-Aman 安縵
晚餐 極光 機票 文娛藝術 燒烤 西班牙 酒店 金融

上一篇文章

【電子消費券】新一輪電子消費券今日派發 一文重溫4大常見問題

下一篇文章

【電子消費券】Pricerite實惠推「消費券至抵狂賞」多款傢俬及家品低至2折發售 另加送高達700元購物券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【電動汽車】全港首個油電站正式開幕 佔地5,000平方米 4個充電位每小時收費64元
【電動汽車】全港首個油電站正式開幕 佔地5,000平方米 4個充電位每小時收費64元
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
新都城驚現時光倒流價　高層三房跌穿「8字頭」　近四年同類新低
新都城驚現時光倒流價　高層三房跌穿「8字頭」　近四年同類新低
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款