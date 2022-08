【玄人‧峰語@iM網欄】個體做好事，為何會成「共孽」？

近日找筆者算命的人,都有一個共同的命題,就是工作上遇到很大的問題。當然,這幾年全球受疫情影響,很多企業都無法開源,唯一辦法就是節流,而當行此一步,仍留守在崗位者,都要一個打三個,令到工作壓力大增,在職場上有着前所未有的無力感。

坦白說,今時今日職場(甚至乎社會問題),不單是因為大環境的改變,而是一場「共業」(負面來說是「共孽」)的結果。筆者認識的人層面也算廣,上至達官貴人、上市公司老闆,中至公司管理層、自由銷售員、下至其他基層朋友,不同人對同一件事都會有不同看法,因而令我筆者積了不同眼界與思維。事實上,世上大部份事物是沒有絕對的對與錯,對與錯只在乎觀點與角度,而絕大部分人都會認為自己所做的一切都是對。問題來了,當大家個體認為對的事,但如果將之整合在一個大整體時,又是否代表是對呢?

現在社會環境不好,仍有工作已經是萬幸,於是大家都是要「保命」為主,要是保命保工作,首要條件就是不能給人口實,因此,整個職場形成了一種「保蘿友」文化(我是綜合不同界別人士得到的一個結論),即是大家只要按本子辦事,不做不錯為主。然而,按本子辦事本質上只是「做妥」事情(DO THE THING RIGHT),但不代表「做對」的事(DO THE RIGHT THING)。再者,有更甚者為了保住自己,也不能不對職場上的威脅者施以橫手,縱然手段不對,但在他個人角度而言也是做對了事,始終職場本身是一個弱肉強食的戰場,在人浮於事的環境更不是你食就是我亡了。好了,當人人都做緊自己認為對的事,但整合出來的結果,卻是一個很大的反差,結果是企業及社會都是沒有寸進。

這種意識形態套在目前交接世運的世局中,其實也是得出同樣的體悟。西方爭取民主的方式是普世追求的價值;中國認為自我一套的社會主義是造就今日的國富民強; 烏克蘭爭取加入北約是國家的自由意願、俄羅斯不許烏克蘭入北約是為了國防……等,其實大家都在做一些大家以為對的事情,但整合出來,卻是令世界走向今日的困局。

筆者之所以在算命上有一定的功力,是因為我喜歡看歷史,因為當你愈看得多歷史,愈發現人事、世事,會有韻律式的重覆,將之套落大環境或個人上,都有一定的參考性及啟發性。而目前的世界,表面上是向前走,但卻在墮入歷史重演的漩渦中。坦白說,面對這一場境,只有一種無奈,但又找不到出路(最起碼是可見的短時間內,也看不到曙光)。

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

