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【玄人‧峰語@iM網欄】個體做好事，為何會成「共孽」？

名人薈萃 12:30 2022/08/06

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近日找筆者算命的人，都有一個共同的命題，就是工作上遇到很大的問題。當然，這幾年全球受疫情影響，很多企業都無法開源，唯一辦法就是節流，而當行此一步，仍留守在崗位者，都要一個打三個，令到工作壓力大增，在職場上有着前所未有的無力感。
坦白說，今時今日職場（甚至乎社會問題），不單是因為大環境的改變，而是一場「共業」（負面來說是「共孽」）的結果。筆者認識的人層面也算廣，上至達官貴人、上市公司老闆，中至公司管理層、自由銷售員、下至其他基層朋友，不同人對同一件事都會有不同看法，因而令我筆者積了不同眼界與思維。事實上，世上大部份事物是沒有絕對的對與錯，對與錯只在乎觀點與角度，而絕大部分人都會認為自己所做的一切都是對。問題來了，當大家個體認為對的事，但如果將之整合在一個大整體時，又是否代表是對呢?

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現在社會環境不好，仍有工作已經是萬幸，於是大家都是要「保命」為主，要是保命保工作，首要條件就是不能給人口實，因此，整個職場形成了一種「保蘿友」文化(我是綜合不同界別人士得到的一個結論)，即是大家只要按本子辦事，不做不錯為主。然而，按本子辦事本質上只是「做妥」事情（DO THE THING RIGHT），但不代表「做對」的事（DO THE RIGHT THING）。再者，有更甚者為了保住自己，也不能不對職場上的威脅者施以橫手，縱然手段不對，但在他個人角度而言也是做對了事，始終職場本身是一個弱肉強食的戰場，在人浮於事的環境更不是你食就是我亡了。好了，當人人都做緊自己認為對的事，但整合出來的結果，卻是一個很大的反差，結果是企業及社會都是沒有寸進。

這種意識形態套在目前交接世運的世局中，其實也是得出同樣的體悟。西方爭取民主的方式是普世追求的價值；中國認為自我一套的社會主義是造就今日的國富民強; 烏克蘭爭取加入北約是國家的自由意願、俄羅斯不許烏克蘭入北約是為了國防……等，其實大家都在做一些大家以為對的事情，但整合出來，卻是令世界走向今日的困局。

筆者之所以在算命上有一定的功力，是因為我喜歡看歷史，因為當你愈看得多歷史，愈發現人事、世事，會有韻律式的重覆，將之套落大環境或個人上，都有一定的參考性及啟發性。而目前的世界，表面上是向前走，但卻在墮入歷史重演的漩渦中。坦白說，面對這一場境，只有一種無奈，但又找不到出路（最起碼是可見的短時間內，也看不到曙光）。

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iMoney網上專欄; iMoney玄人‧峰語

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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