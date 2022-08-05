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【財經小知識】甚麼是拆股？

股市 16:17 2022/08/05

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【財經小知識】甚麼是拆股？

拆股大多發生在價格昂貴的企業身上，企業透過拆細每一股為多個股數，從而降低股價，增加公司在外流通的股數，同時亦降低入場交易金額，鼓勵更多散戶進場參與投資。

【財經小知識】何謂港股靜默期 Blackout Period？可看【下一頁

事實上，多間企業也曾拆股，包括騰訊 （00700） 、亞馬遜（美：AMZN）、Tesla（美：TSLA），Google（美：GOOG）、Apple（美：AAPL）和Nvidia（美：NVDA）等大企業。

在拆股計劃上，各企業製定的拆分比例都不一樣，假設某間企業採用5：1的方式分拆，即持有1股的投資者，可分拆成5股。 

例如某隻股票1拆5之後，本來持有100股的投資者就會變成持有500股。但因為所持股票佔公司權益的比重不變，所以拆股之後，股價亦一起拆細。本來每股100元的股票，在1拆5之後股價調整為20元。理論上，這有利於股票交易，亦影響不了公司的原來估值，總市值亦不變。而投資者所持有的總值亦不會改變。

簡單來說，即是把一張100元紙幣，「唱散」至5張20元紙幣。

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編輯：姚卓然

美股 港股 分拆 股票
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