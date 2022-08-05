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【二手樓價】CCL跌穿178點　創18周新低　中原：將下試全年新低位

股樓投資 16:26 2022/08/05

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報177.43點，按周跌1.17%，跌幅是22周以來最大，更創18周新低。值得留意的是，其他指數同時報跌，是近7周以來第二次。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL跌穿178點，重返三月谷底，結束早前7周於180點到182點窄幅爭持的局面，預計在加息周期下，樓價持續受壓，走勢反覆緩慢尋底，相信CCL將下試今年全年新低位。 

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.15點，創79周新低，按周跌1.33%，跌幅是88周以來最大。CCL（中小型單位）報176.54點，創76周新低，按周跌1.23%，跌幅是22周以來最大。CCL（大型單位）報181.86點，創15周新低，按周跌0.90%，跌幅是4周以來最大。 

該行分析指，連同CCL計，統稱的四大整體指數齊跌3周，是22周以來首見。最近3周，CCL累跌2%，CCL Mass累跌2.25%，CCL （中小型單位）累跌2.12%，CCL （大型單位）累跌1.45%。 

四區方面，新界西CCL_Mass報165.30點，創74周新低，按周跌2.10%，跌幅19周以來最大。九龍CCL_Mass報169.84點，創76周新低，按周跌1.90%，跌幅18周以來最大。港島CCL_Mass報181.84點，創18周新低，按周跌0.73%，連跌3周共1.96%。新界東CCL_Mass報192.40點，按周跌0.03%，連跌2周共0.28%。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 樓價 CCL（中小型單位） CCL（大型單位） CCL Mass CCL 中原地產

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