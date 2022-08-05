▲ 【上課安排】新學年幼稚園及小學只可安排半天課 中學全校9成學生接種疫苗可全日面授 繼續每日快測

教育局宣布，因應疫情最新發展、學校準備情況及衞生專家的意見，決定全港學校在2022/23學年，暫時維持半天面授課堂，如個別中學能達到教職員符合接種「疫苗通行證」的要求及全校9成學生完成兩劑疫苗，則可安排全日面授課。小學及幼稚園仍只可安排半天課，因學生年紀較小、自理能力較低，3至11歲群組的疫苗接種率目前仍不高，故暫時不安排小學及幼稚園全日面授課堂。

學校必須重新遞交全日面授課申請

教育局指，即使l中學曾於21/22學年恢復全日面授課，學校仍必須重新遞交申請。至於小學及幼稚園學生，另外，師生每天進行快速抗原測試的安排將繼續推行，直至另行通知，學校全體教職員及學生在每天回校前必須完成一次快速抗原測試，局方會繼續為有經濟需要的學生提供快速抗原測試包。教育局指，校方可以抽查個案，並要求覆檢。

中小學及幼稚園可於周六安排半天無須除口罩課外活動

課外活動方面，如個別中小學生已完成接種兩劑疫苗並超過14天，學校可安排學生在放學後或上學的另一個半天，進行非學術性的課外活動，如音樂、體育活動、 校隊訓練等，該等學生亦可在校內進行不佩戴口罩的活動，例如吹奏樂器、「接觸式」運動如足球、籃球等。

幼稚園學生即使已接種疫苗，仍不宜進行一些不佩戴口罩的活動，除非家中乏人照顧，否則亦不宜在另外半天留校進行其他活動。至於週六，中小學及幼稚園可安排學生進行半天無須除下口罩的非學術性的課外活動；期間若中小學生要進行除下口罩的活動， 則只可安排滿足疫苗接種要求的學生參加。

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編輯：陳韻妍