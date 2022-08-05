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傳碧咸嫂與新抱不和冷戰 互睇對方唔順眼

環球社會熱點 16:16 2022/08/05

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn與美國女演員Nicola Peltz結婚至今，屢次傳出碧咸嫂與Nicola婆媳不和傳聞。美媒《Page Six》報道指，碧咸嫂與Nicola在籌備婚禮時已結怨，雙方最近更展開全面冷戰。若留意二人Instagram會發現蛛絲馬跡。

Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利（多圖） 【下一頁】

《Page Six》引述接近碧咸（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）的消息人士指，Nicola不希望碧咸嫂干預自已的婚禮，亦不會向維多利亞透露婚禮任何事情，兩人極少溝通。消息人士指，兩人都無法忍受對方行為，決定互不理睬。

據悉，碧咸嫂與Nicola的冷戰已變成日常，導致碧咸夫婦過去數個月與大仔甚少交流，Brooklyn亦未有伴隨父母享受遊艇之旅。

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Taylor Swift頻坐私人飛機最唔環保 網民鬧爆索性關IG留言 【下一頁】

消息人士質疑Nicola是妒忌碧咸嫂比自己更出名，尤其是在她大婚當日，外界關注碧咸夫婦多過Nicola本人。《Page Six》分別向碧咸嫂與Nicola查詢消息真確性，但雙方都無回覆。

外界早前有傳碧咸夫婦因Brooklyn婚禮當日，未有安排坐在主家席而感到不滿，而Nicola家族卻與新娘和新郎同坐，認為婚禮只圍繞女方家族。

Nicola與奶奶維多利亞以往會互相讚好Instagram相片及留言，但婚禮至今兩人幾乎零互動。

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責任編輯：郭麗明

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