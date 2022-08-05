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【虛擬經濟】Instagram NFT數碼收藏品功能 今起擴展至香港在內100個地區 馮德倫及Dustykid成首批本地創作者

理財智慧 16:36 2022/08/05

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還記得今年5月，Meta在美國Instagram創作者中推出的NFT（非同質化代幣）數碼收藏品測試功能，Meta宣布由今天（8月5日）起，數碼收藏品功能將擴展至包括香港在內的100個國家及地區，本地首批在Instagram上展示NFT藝術品的香港創作者，包括了國際知名演員兼導演馮德倫，以及本地插畫家Dustykid

【溫股知新】港股又破位   部署要諗計

根據Meta的說法，數碼收藏品功能將能夠為本地創意社群，帶來全新聯繫和賺取營利的機會，同時鼓勵大眾以嶄新的方式支持他們喜愛的創作者，包括展示數碼收藏品 – 藝術品、圖片和影片、音樂或交換卡等NFT。

【虛擬經濟】Meta宣布在本港推元宇宙計劃 邀本地IG創作者測試NFT功能 夥本地兩培訓機構推AR課程【下一頁

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Instagram數碼收藏品的功能，主要分為以下幾部分：

  • 連接數碼錢包：創作者和收藏者連接數碼錢包後，便能從錢包中選擇他們想在Instagram上分享的NFT。
  • 分享數碼收藏品：一旦創作者或收藏家分享數碼收藏品後，該帖子便會帶有閃亮效果，與一般帖子作出區分。該帖子更可以顯示例如NFT簡介的公開資料，以及在個人檔案中展示。
  • 自動標記創作者和收藏者：數碼收藏品的帖子會自動標記創作者和收藏者的名稱（視乎創作者和收藏者的私隱設定）。

用戶只須將數碼錢包與Instagram連接，就能發布數碼收藏品。目前支援的第三方錢包包括Rainbow、MetaMask、 Trust Wallet、Coinbase Wallet和Dapper Wallet，稍後會加入 Phantom。而支援的區塊鏈則包括Ethereum、Polygon和Flow，稍後會加入Solana。在 Instagram上發布或分享數碼收藏品不需支付任何費用。

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責任編輯：嚴浩文

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虛擬貨幣 Meta Instagram NFT 馮德倫 Dustykid 區塊鏈

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