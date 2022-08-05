【文創發展】Pinkoi推出眾籌服務　港澳品牌10月上旬可申請

專售設計商品的電商平台Pinkoi推出平台服務「Pinkoi 眾籌服務」，結合網站上原有 AI 技術、國際金流、物流追蹤與跨境購物等平台服務。香港、澳門地區品牌可於10月上旬起申請，屆時本地不同的設計品牌，均可透過眾籌，集資生產自家設計商品。

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Pinkoi 共同創辦人兼執行長顏君庭表示，根據多年經驗所得，大約只有5%的創作者能順利進入規模化階段；有很多品牌因資金、資源不足，卻空有良好的設計想法，無法邁入商業化段進，而眾籌可以成為品牌進入規模化階段的「試煉場」。他期望Pinkoi 作為設計生態圈社群，讓真心想支持好設計理念的贊助者，可以放心地參與眾籌。

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Pinkoi 眾籌服務於8月1日起連續6星期，將每星期推出一個特邀原創設計眾籌項目，內容涵蓋永續設計、時尚工藝、人氣插畫等。例如全台首創常溫保存的「le brewlife樂步 - 濃縮咖啡原液2.0」；採用海洋廢棄物熱壓製成的「TZULAï厝內 - 海廢轉生學習桌椅」等。

原創設計眾籌項目詳情：

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